Stupore e curiosità alla festa degli auguri di Natale per Lions Club Bra Host e Leo Club Bra [FOTO]

I presidenti dei rispettivi Club, Giorgia Olivero e Massimiliano Dacomo hanno dato il benvenuto a tante persone tra soci Lions e Leo, consorti, familiari, ospiti come il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, in veste di socio del Lions Club Mondovì Monregalese, il comandante della Polizia Locale di Bra, Commissario Capo Davide Detoma, l’amministratore delegato dell’impresa FAG Artigrafiche di Dogliani, Sergio Vairetto ed una delegazione del Lions Club Cherasco.

All’inizio di questa partecipata occasione, il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, ha portato i saluti dell’amministrazione comunale, augurando ad entrambi i Club di proseguire ad essere esempio di generosità e di impegno a favore degli altri. Detto e fatto, visti i service appena realizzati a favore del Leo Club Bra e dell’associazione AMA.le per la sensibilizzazione sulla mutazione genetica IQSEC2, che si occupa di disabilità con progetti inclusivi per ragazzi e bambini disabili.

Fiore all’occhiello è stato il momento di stupore e curiosità, offerto dal mentalista torinese Emanuele Spina, protagonista del one man show, che ha regalato momenti suggestivi e divertenti, portando in scena il mistero e la magia del pensiero.

Coinvolgendo il pubblico, Spina ha lasciato tutti a bocca aperta: incredibili le sue performance nelle quali è stato capace di leggere nella mente di alcuni dei presenti. Sbalorditivo l’intero spettacolo che ha messo in primo piano i contatti diretti tra lui e il pubblico: sguardi negli occhi, per cogliere le sfumature di un’espressione del viso, lo stato d’animo e pensieri di chi gli era vicino. Un viaggio oltre i cinque sensi, quasi a voler dimostrare come esista davvero un... “sesto senso”. Da vedere per credere.