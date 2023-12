Un automobilista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 17 di oggi pomeriggio, martedì 19 dicembre, in via Murello a Racconigi.

L’auto sulla quale viaggiava è uscita di strada: l’occupante è rimasto incastrato tra le lamiere e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per poterlo estrarre. Due le squadre intervenute, una in partenza da saluzzo, l’altra di Racconigi.

Non si conoscono le condizioni del ferito, che però non dovrebbero essere gravi.