Furti in casa anche nel quartiere San Paolo di Cuneo: “Sapevano dove e quando colpire”

Oltre al Roero, si segnala una recrudescenza di furti con scasso e intrusioni in abitazioni anche nel Cuneese.

In particolare un lettore ci scrive per aver subìto un furto in appartamento domenica sera al secondo piano, intorno alle 19, nel quartiere San Paolo di Cuneo.

“Una zona bersagliata - commenta -. Negli ultimi mesi ho notizie certe di intrusioni tra via Ghedini, via Fenoglio e via Felici, con garage e cantine colpite più volte l'anno”.

I ladri sapevano dove e quando colpire con chiari segnali e linee sui campanelli. Si sono introdotti arrampicandosi dai balconi e uscendo dalla porta di ingresso con strumentazione specifica. In casa in quel momento non c'era nessuno. “Hanno fatto molto rumore, ma è durato tutto pochissimo – aggiunge il lettore -. I vicini di casa hanno sentito ma non hanno capito si trattasse di un furto. Nel dubbio, forse, sarebbe bene sempre chiamare le forze dell'ordine. Sono andati diretti in camera dove abbiamo una cassaforte e hanno rubato oro e gioielli, tutti oggetti personali con grande valore affettivo, facendo accurata selezione tra preziosi e bigiotteria, tralasciando l'argento. Non hanno toccato la camera dei bimbi e neanche la sala con qualche regalo sotto l'albero. Hanno lasciato chiare tracce su vetri e cassaforte, oltre che impronte di piedi sui muri. Per portare via la refurtiva hanno usato una nostra federa”.

Un periodo dell'anno, questo, dove puntualmente si registra un aumento di reati predatori, complice le feste e il buio. La fascia oraria più battuta è quella preserale, dalle 17 alle 20, quando ancora non si è rincasati.

Sul caso specifico stanno indagando i carabinieri che sono stati immediatamente allertati dalla famiglia, ancora sconvolta per l'intrusione nel loro domicilio privato.