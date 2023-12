Tamponamento tra 4 auto sulla SS 564 nei pressi di Beinette: non ci sono feriti gravi

La coda in direzione Cuneo

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 19 dicembre, intorno alle 18 sulla Strada Statale 564 Monregalese di fronte al negozio Magazzino Mary, nel comune di Beinette.

Coinvolte in un tamponamento 4 auto sulla carreggiata in direzione Mondovì. Non si registrano persone ferite gravemente.

Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco, una di permanenti del comando del capoluogo unitamente ai volontari di Morozzo, intervenute per la messa in sicurezza dei mezzi, insieme con la Polizia Locale per la regolazione del traffico.

Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni.