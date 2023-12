Feglino (SV) pronta a illuminare il suo Natale con tradizione e partecipazione: torna il Presepe Vivente

Un evento nato nel 1987 da un gruppo di volontari, evolutosi ora nell'Associazione Volontari Feglinese che è co-organizzatrice dell'evento, si è trasformato in una vera e propria esperienza che coinvolge le vie, le cantine, i giardini e, soprattutto, gli abitanti del borgo dell'entroterra finalese in un tuffo nel passato capace, ogni anno, di innovarsi e reinventarsi dandosi una traccia storica.

Inizialmente confinato alla piazza della chiesa, dove per la Santa Messa di mezzanotte si ripropone ogni anno suggestiva l'entrata di tutti i figuranti a offrire il loro omaggio alla Sacra Famiglia, il Presepe, nel corso degli anni, ha abbracciato l'intera comunità arrivando a vedere la partecipazione di oltre un centinaio di interpreti di vecchi mestieri o situazioni di vita quotidiana distribuiti in oltre 20 affascinanti e curate postazioni.

Tutto ciò con un coinvolgimento attivo della comunità che, da fine novembre, ha iniziato a pianificare il Presepe Vivente per ricostruire le postazioni che includono ambientazioni tipiche con richiami alla quotidianità dell'epoca tra cucine artigianali, il mercato, l’osteria, botteghe, scene di vita campestre con gli immancabili animali e molti altri dettagli curati in ogni piccolo particolare e attenzione all'autenticità dell'evento che da qualche anno si è allargato includendo figuranti anche da Garessio.

Ogni oggetto, abito e accessorio ha una storia che si intreccia con le vite degli anziani del paese, passando di mano in mano di generazione in generazione rendendo il Presepe Vivente una viva rappresentazione di Feglino nel suo splendore. Non mancano deliziosi banchetti che offrono ai visitatori la possibilità di riscaldarsi con the caldo o vin brulé, e di assaporare semplici prodotti tipici locali come i frisceu, le caldarroste e la farinata di ceci.