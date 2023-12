Da Zonta Saluzzo alla media Rosa Bianca: una stanza "speciale" per "ragazzi speciali"

Zonta Saluzzo, grazie al finanziamento della Fondazione Cr Saluzzo, ha donato l’arredo, fatto di cuscinoni, tappetti, materassi, coperte particolari, alla media "Rosa Bianca" dell’istituto comprensivo della città.

Una stanza “speciale” concepita come spazio accogliente e facilitatore dell’apprendimento e rilassamento per tutti i bambini, ma in modo particolare per quelli con disabilità intellettiva o difficoltà motorie che hanno esigenze di relazione attraverso canali educativi speciali.

L'ambiente molto importante per l’istituto verrà utilizzata in laboratori settimanali o in base alle esigenze, per lavorare sulle percezioni sensoriali del proprio corpo e sull’inclusione, sottolinea la dirigente Leda Zocchi. I bambini saranno guidati da insegnanti di sostegno: Rossella Sbardellini e Siva Cogno abilitate da un corso specifico e in coordinamento con le insegnanti “siamo una grande squadra che lavora insieme per i ragazzi”.

"Sono molteplici le attività portate avanti in questi 20 anni di presenza del club sul territorio in favore delle donne e delle persone fragili - ha sottolineato la presidente Tiziana Somà - In questo ambito rientra il progetto di cui stiamo parlando; l’aver accolto una necessità ed essere riusciti a concretizzarla è il modo migliore per rendere un servizio alla nosra città e valorizzare quelle persone che sono più deboli ed hanno bisogno di un aiuto. Tutto questo è stato possibile grazie all’indispensabile sostegno economico della Fondazione della Cassa di Risparmio di Saluzzo che voglio sentitamente ringraziare. Auspichiamo che la stanza possa essere d’aiuto sia airagazzi che alle insegnanti.

Il presidente Fondazione Cr Saluzzo Mario Anselmo ha ringraziato a sua volta il sodalizio saluzzese per l’impegno sul territorio.