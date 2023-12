Mondovì, inaugurata la prima edizione del contest "Alberi di Natale"

Lo scorso 18 dicembre è stata inaugurata la prima edizione del contest “Alberi di Natale” promosso dal Circolo delle Idee di Mondovì, rivolto ai tre istituti d’istruzione superiore della città (“Cigna-Baruffi-Garelli”, “Giolitti-Bellisario”, “Vasco-Beccaria-Govone”) e pensato per stimolare la creatività degli studenti, chiamati ad addobbare gli alberi messi a loro disposizione con elementi decorativi pertinenti con l’indirizzo scolastico d’appartenenza, favorendo ovviamente l’utilizzo di materiale riciclato.

«Desidero ringraziare vivamente l’azienda agricola A.S.R. di Livio Acomo che ha messo a disposizione i tre pini con gentilezza e professionalità» il commento di Beatrice Perrone, presidente del Circolo delle Idee. «Rinnovo l’invito ai cittadini affinché si rechino a Breo in corso Statuto, sotto i cosiddetti “Portici della Clinica”, per visionare gli alberi preparati dagli studenti ed eleggere così il preferito votandolo digitalmente attraverso l’apposito QR Code. Sarà possibile esprimere la propria preferenza fino al 7 gennaio, fondamentale per assegnare i premi finali che consisteranno in buoni libri da utilizzare nelle quattro librerie di Breo (“Confabula”, “Il Banco”, “Lettera 22”, “Libreria Monregalese”)».

«Abbiamo accolto con favore l’iniziativa del Circolo delle Idee - hanno aggiunto il sindaco, Luca Robaldo, e l’assessore alle Politiche giovanili, Alessandro Terreno - perché amalgama finalità socio-aggregative con obiettivi di valorizzazione estetico-urbana. Grazie, quindi, al Circolo delle Idee, ai ragazzi che si sono messi alla prova e a tutti i concittadini che vorranno esprimere la loro preferenza. Iniziative similari rafforzano lo spirito comunitario nel nome di una condivisione intergenerazionale».