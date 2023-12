Tutto pronto per la finalissima di “Manda in rete l’inclusione”

Fervono i preparativi per l'appuntamento conclusivo di "Manda in rete l'inclusione", il progetto realizzato dalla Asd Hope Running Onlus e cofinanziato dalla Regione Piemonte.

Sabato 30 dicembre, a partire dalle ore 15 presso la sede dell'associazione in Corso Galileo Ferraris 60 a Chivasso, andrà in scena l'atto finale del torneo di calcio balilla inclusivo più divertente e avvincente di sempre.

La manifestazione a coppie miste, aperta a persone di ogni età e progettata per includere davvero tutti, ha vissuto domenica 26 novembre e domenica 3 dicembre due giornate di qualificazione, ma ora viene il bello.

Sabato 30 dicembre verranno infatti decretati i vincitori del torneo, ma soprattutto tutti i partecipanti potranno vivere momenti speciali in allegria e spensieratezza insieme ad amici, familiari e appassionati di calcio balilla, gioco senza età.

"Manda in rete l'inclusione" è un'esperienza sportiva unica e inclusiva che celebra la diversità e promuove la partecipazione. Non perdetevi questa opportunità splendida di chiudere l’anno vivendo una giornata serena in ottima compagnia e preparatevi a vivere un pomeriggio che scalderà i cuori di tutti i presenti.

Tutte le info relative alla Asd Hope Running Onlus le potete trovare a questi link:

• Sito web ufficiale: www.hoperunning.com

• Facebook: www.facebook.com/hoperunningchivasso

• Facebook: www.facebook.com/foreveryoungbyhoperunning

• Instagram: www.instagram.com/hope_running

• Come donare: www.hoperunning.com/sostienici

• 5x1000: codice fiscale Hope Running n° 91032000019