Calcio Serie D: il turno infrasettimanale chiude il girone d'andata, Asti-Bra e Alba-Pinerolo

E' tempo di ultima giornata d'andata e dell'anno solare sui campi del girone A di Serie D. Si gioca mercoledì pomeriggio mentre la ripresa del campionato è fissata per domenica 7 gennaio.

Il Bra punta a chiudere in bellezza dopo la vittoria pesante contro il temibile Albenga. Per i giallorossi, reduci da cinque risultati utili consecutivi in trasferta, derby piemontese in casa dell'Asti.

Una partita importante attende anche l'Alba di Viassi che riceve il Pinerolo con l'ambizione di superarlo e scavalcarlo in classifica.

Big match di giornata Vado-Alcione Milano, particolarmente delicata in chiave salvezza Sanremese-Pont Donnaz.

Fischio d'inizio alle 14,30 ad eccezione di Fezzanese-Chisola e Ligorna-Derthona (ore 15).

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Alba-Pinerolo: Davide Ammannati di Firenze

Albenga-Lavagnese: Carlo Palumbo di Bari

Asti-Bra: Marco Ferrara di Roma 2

Chieri-Borgosesia: Luca Selvatici di Rovigo

Varese-Gozzano: Alessandro Gervasi di Cosenza

Fezzanese-Chisola: Cosimo Papi di Prato

Ligorna-Derthona: Marco Gambirasio di Bergamo

Ticino-Vogherese: Adis Kurti di Mestre

Sanremese-Pont Donnaz: Riccardo Tropiano di Bari

Vado-Alcione Milano: Andrea Bortolussi di Nichelino

CLASSIFICA: Alcione Milano 40, Chisola 34, Albenga 33, Ticino 31, Asti 30, Vado, Varese (-1) 29, Bra 27, Ligorna 25, Fezzanese, Vogherese 23, Derthona, Gozzano 22, Pinerolo 19, Lavagnese 18, Alba 17, Sanremese, Pont Donnaz 16, Chieri 15, Borgosesia 13