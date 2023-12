ANDUMA – Gabriele Costamagna

È arrivato alle porte della società pallavolistica nel 2017, più per curiosità che per caso, ed è rimasto per spirito imprenditoriale, diventandone addirittura il presidente della nuova veste e società del Cuneo Volley, stiamo parlando di Gabriele Costamagna.



Il più giovane tra i presidenti che questa società sportiva abbia mai visto, 37 anni compiuti ad oggi, e indubbiamente anche il più filantropico e creativo, oltre che socio maggioritario e primo sostenitore della squadra della nostra città.

Ideatore e creatore del nuovo progetto societario che conta ad oggi ben 30 soci nel mazzo cuneese, tra vecchi e nuovi, e una rinnovata prospettiva sul futuro del settore giovanile a Cuneo. Da poco Costamagna è stato anche eletto Consigliere nel CDA della Lega Pallavolo Serie A.

Chi è, e da dove arriva, Gabriele Costamagna?



Sono cuneese di nascita, figlio di un meccanico ed una casalinga, due splendidi genitori che mi hanno insegnato buona parte di quello che so e sono, e che mi supportano tuttora in ogni mia attività, oltre ad essere dei nonni d’eccellenza.

Dire chi sono è complicato persino per me, ma se devo definirmi in poche parole direi che sono un decisionista, perché prendere decisioni su dati oggettivi in maniera rapida e pragmatica è di per sé il mio lavoro da sempre, anche se questa attitudine fa parte di me da ben prima di approcciarmi al mondo del lavoro, anche nella vita privata. Sono tanto capitalista quanto altruista, amo circondarmi di persone che possono dare del valore non solo a me in quanto persona tramite una collaborazione, ma anche alle mie attività. Sono un padre ed un marito, e mia figlia Letizia è la mia fonte di felicità più grande. Costruire nuovi progetti, trovare attività che possono fare realmente la differenza tramite un impatto diverso e positivo per il territorio in cui vengono messe in pratica è tutto ciò a cui penso, costantemente. Sono un uomo del “fare”, insomma.

Sono un appassionato d’informatica, diplomato all’Itis di Fossano e laureato, per l’appunto, all’Università d’informatica di Torino con specializzazione universitaria svolta in Intelligenza Artificiale.



Qual è stato il suo percorso imprenditoriale prima del Cuneo Volley?

Non ho mai capito se quella di non essere mai stato dipendente sia stata una fortuna o una sfortuna, fatto sta che ho aperto la mia prima partita iva nel 2005, all’età di 20 anni, dopo una fortunata recensione fatta ad un libro per puro sfizio personale su un sito che avevo realizzato come tesina per un esame e che diventò virale, facendomi guadagnare non solo un sacco di richieste di recensioni da altre case editrici, ma anche un sacco di conseguenti contatti, oltre che la mia prima idea d’impresa. Le spiego: ad oggi parlare di recensione virale è la normalità, ma in quegli anni non lo era per niente, erano a malapena nati i social e i siti web erano ancora un buon punto di riferimento per la pubblicità e l’aspetto commerciale di qualsiasi attività. Ho iniziato a ricevere richieste di recensione su commissione, e nel tempo, per stare dietro a tutte le richieste che stavo ricevendo, considerando che ero ancora uno studente universitario e che non avevo così tanto tempo per farlo, mi ritrovai a dover assumere altre persone che leggessero i libri e svolgessero le recensioni al posto mio. E quasi senza volerlo, mi ritrovai per le mani la mia prima attività. L’avventura durò circa tre anni, e dopo una buona offerta d’acquisto vendetti il sito facendo una perfetta exit. Da lì in poi, pensare alla mia prossima azienda è rimasto un evergreen, quasi una fissazione, ed essendo una persona creativa tutto è andato da sé.



Quella è stata quindi solo la prima azienda che ha dato il via ad altre attività, giusto?

Esatto! La mia seconda azienda arrivò a seguito di un progetto presentato ad un corso universitario insieme ad un mio compagno per partecipare ad una gara, la Start Up Week end, che vincemmo. Sviluppammo un algoritmo artificiale basato sulla rete di Petri ( https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_di_Petri ) che simulava partite sportive di qualsiasi sport che includesse più di due partecipanti, quindi calcio, basket, pallavolo ecc …

Il nostro progetto vinse la gara, e da lì nacque la mia seconda azienda, la Sport Square Game, un’attività imprenditoriale volta a creare dei videogiochi manageriali che simulavano le partite degli sport sopra indicati, dove il giocatore si poteva calare nel ruolo di allenatore in base allo sport preferito. A 27 anni, con una buona esperienza imprenditoriale alle spalle, mi spostai come consulente nel mondo del food & beverage, dell’alta moda e degli eventi tramite i contatti acquisiti in quegli anni. Ad alcune di queste realtà imprenditoriali rimango legato come socio, tra tutte The wine Sider, azienda innovativa specializzata nella distribuzione di vino in conto vendita nei ristoranti.



Perché ha dunque deciso di cambiare, e di dedicarsi maggiormente, se non quasi esclusivamente, al mondo dello sport?



Sono arrivato al Cuneo Volley per caso, come spesso succede. Fu Alessandro Abbà il tramite di tutto questo, che coinvolgendomi in un progetto sportivo del territorio, Sport in Cuneo, nel giugno del 2017, mi spiega ed introduce nella società pallavolistica che a quei tempi non navigava in buone acque, essendo retrocessa in serie B senza avere nemmeno la certezza di riuscire a partecipare al campionato di settore. Da imprenditore mi appassiono all’istante alla situazione, vedendoci ben di più di quello che in quegli anni il Cuneo Volley stava riscuotendo sul territorio. E quindi, semplicemente, decido di diventare socio. In questi anni ho fatto del mio meglio per ispirare un modello di business diverso, per collegare la società a servizi ed aziende connesse al territorio e che potessero sposare come me la causa, aiutandoci a risollevare le sorti ed il futuro della squadra. Ad oggi siamo in serie A2, stiamo combattendo per tornare in Superlega, e i risultati ottenuti in particolare negli ultimi quattro anni sono assolutamente positivi. Il rinnovamento del settore giovanile, quello che noi chiamiamo FIÖI, tramite un grosso investimento sulla formazione degli atleti che scelgono la nostra città per diventare dei giocatori professionisti con la costruzione di una foresteria dedicata, è poi la nostra priorità per quanto riguarda lo sviluppo e la crescita della società stessa. Per migliorare e progredire poi, c’è la necessità di uno sviluppo anche fuori dal campo dove mi sto dedicando in particolare allo sviluppo di Bellerofonte Srl, la società di cui sono socio e amministratore unico dedicata agli eventi e manifestazioni e seguo insieme ai miei soci Davide Bima e Guido Becchis la Qni Srl, che si occupa di marketing sportivo.

Non possiamo sapere cosa ci riserverà il futuro, ma sono certo di aver fatto del mio meglio per ridare onore e gloria ad uno sport che ha reso importante la nostra città tramite il suo nome, e spero sinceramente di raccogliere presto insieme al mio team, ed ai giocatori stessi, i frutti di tutto questo lavoro.

Che cos’è, e che cosa rappresenta per lei il movimento ANDUMA?



Anduma è il movimento per il quale ho lottato, insieme a Vito Venni, Adriano Giordana, Alessandro Marino, Davide Bima e molti altri soci per crearlo, perché il movimento ha avuto il suo compimento nel momento in cui abbiamo raggiunto i 30 soci, e vedrà il suo reale coinvolgimento nel momento in cui questa base crescerà e si consoliderà ulteriormente, e aumenteranno gli sponsor.

Essendo stato il primo che ha lottato per questo movimento, sono la prima persona che spinge per arrivare al suo compimento, in maniera tale che il “modello pallavolo” rimanga di marchio cuneese, cosa a cui tengo di più in assoluto.

Sono al servizio del Cuneo Volley e ogni socio per me è un ambasciatore della società sul territorio, ed è per questo che chiedo ad ognuno di loro di porre attenzione a questo ruolo, essendone la faccia ed il buon esempio per la nostra società. Vorrei arrivare a 50 soci, questo il mio prossimo obiettivo per Anduma.

Il suo indiscusso fiore all’occhiello, FIÖI, da dove arriva e cosa ci dobbiamo aspettare per il suo futuro?

FIÖI per me rappresenta la base fondamentale che garantirà la presenza continua della pallavolo a Cuneo. Parliamoci chiaro, fare l’A2 ha un costo importante, come sarà per la Superlega il giorno in cui ci arriveremo, ed è un costo che noi sosteniamo tutti gli anni, riuscendoci con passione ed entusiasmo. Ma è chiaro che ad un certo punto bisognerà tirare una riga, e chiederci a che punto è arrivata la nostra azienda, perché come diciamo sempre siamo “anche” una società di pallavolo, ma non solo quello. Ecco, Fiöi in tutto questo è, e rimane, la nostra continuità aziendale. Per questo motivo lavoreremo per rendere efficiente e performante il settore giovanile nei prossimi mesi.

Fiöi sfama poi indubbiamente la mia indole filantropica, mi piace lavorare con giovani e creare eventi di formazione a loro dedicati per il loro futuro sportivo e lavorativo, mi piace pensare che attraverso il nostro modello riusciremo ad avere un ruolo nel futuro e nella formazione degli uomini che un giorno saranno. Credo sia inoltre una grande opportunità di crescita per il nostro territorio e la nostra città.