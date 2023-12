Bra, i nuovi Cavalieri al merito della Repubblica ricevuti dalla Giunta

Nella mattinata di oggi, martedì 19 dicembre, la Giunta comunale ha ricevuto tre cittadini braidesi cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con un decreto del 2 giugno scorso ha conferito un’onorificenza “Al Merito della Repubblica Italiana”. Si tratta dei Cavalieri Sergio Provera e Stefano Rosso e dell’Ufficiale Gian Massimo Vuerich.

Le prestigiose onorificenze sono state consegnate nelle settimane scorse dal prefetto di Cuneo Patrizia Triolo durante una partecipata cerimonia pubblica, alla quale hanno anche preso parte il presidente della Regione Alberto Cirio oltre a numerosi sindaci tra cui il primo cittadino braidese Gianni Fogliato.

“Abbiamo voluto congratularci e ringraziare a nome della città questi nostri concittadini che, ciascuno in settori diversi, per lunghi anni hanno operato a favore della collettività”, il commento del sindaco Gianni Fogliato, che ha ribadito i tanti meriti acquisiti dai neo insigniti nell’ambito del volontariato.

Il cavalier Sergio Provera, imprenditore del settore illuminotecnico, è socio dell’Unione Veterani dello Sport, del Lions Club Bra Host e vice presidente vicario dell’Aido di Bra. Il cav. Stefano Rosso, artigiano in pensione, dedica il suo tempo libero alla Confraternita dei Battuti Bianchi facendo la guida ai gruppi di visitatori che vengono ad ammirare le bellezze della chiesa della Santissima Trinità. L’ufficiale Gian Massimo Vuerich, funzionario del Ministero dell’Agricoltura in quiescenza ed ex amministratore comunale, presiede dal 1997 il gruppo volontari della Protezione Civile del Comune di Bra.