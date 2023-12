Il vivaio biancoblu del Volley Savigliano saluta il 2023 con tutte le squadre in campo

Si è concluso nel weekend del 16 e 17 dicembre il 2023 del settore giovanile del Volley Savigliano, con tutte le squadre in campo. Nel complesso, due successi per Under 17 e Under 15, la sconfitta della Serie D e tanti buoni segnali dalle tre compagini impegnate nel concentramento di Mondovì in Under 13.

SERIE D

Termina con un’amara sconfitta il 2023 pallavolistico dei ragazzi della Banca Crs Volley Savigliano, che giocano con poca convinzione contro un avversario, il Polisport Chieri, che si era presentato a Savigliano decimato da infortuni e malanni di stagione. Da salvare solo il terzo set, in cui capitan Guiotto e compagni giocano una pallavolo di buona qualità, conquistando la posta con il punteggio di 25-19.

UNDER 17

Nella prima giornata di ritorno del campionato di Under 17, la Grandacar Volley Savigliano, pur con qualche errore di troppo, soprattutto in battuta, vince contro il Virtus Boves disputando complessivamente una gara di buona qualità. Netta l’affermazione, con i bovesani che raggiungono al massimo quota 21 punti.

UNDER 15

Nella prima partita di ritorno i ragazzi saviglianesi vincono una partita combattuta ad Alba, contro il Mercatò Verde che li aveva sconfitti in casa dimostrando il percorso di crescita che stanno facendo in questo campionato.

UNDER 13

Nuovo concentramento e buone sensazioni per le tre squadre Under 13 del Volley Savigliano. Il Curti e Saffirio mette in scena buon gioco con il gruppo di ragazzi più grandi ed esperti, portandosi a casa entrambe le partite contro Mondovì. Una vittoria e una sconfitta, invece, per la compagine griffata Ci.Erre, che mostra segnali di crescita e muove la sua classifica. Doppia sconfitta, infine, per i più piccoli della Carrozzeria Longo, che strappano comunque un set. Il prossimo concentramento sarà in programma domenica 14 gennaio ad Alba.

Tutti i risultati del Volley Savigliano

Serie D

Banca Crs Volley Savigliano – PGS Polisport Chieri 1-3 (13-25; 20-25; 25-19; 15-25)

Banca Crs Volley Savigliano: Aloe, Bonannini, Bushati, Fissolo L., Fissolo E., Gallo (L), Guiotto, Giraudo, Marassi , Mina, Negro A., Zemzami. Allenatore: F. Boglione; Dirigente: Gianluca Negro.

Prossimo turno: Reba Volley - Banca Crs Volley Savigliano (14/01/2024, ore 20.30, PALESTRA S.E. MANZONI – CAMPO DX – Corso Svizzera 63, Torino).

Under 17

Grandacar Volley Savigliano – Virtus Boves 3-0 (25-16; 25-17; 25-21)

Grandacar Volley Savigliano: Aloe, Bushati, Fissolo L., Fissolo E., Gallo, Giraudo, Guiotto, Marassi, Mina, Negro A., Negro F., Zemzami. Allenatore: F. Boglione; Dirigente: Sergio Fissolo.

Prossimo turno: Lab Travel Cuneo Volley Rossa – Grandacar Volley Savigliano (14/01/2024, ore 10.30, PALESTRA ITIS MARIO DELPOZZO – Corso Alcide De Gasperi 30, Cuneo).

Under 15

Mercatò Alba Verde - Bellino Arredamenti Volley Savigliano 1 – 3 (26:24- 21:25- 20:25- 22:25)

Bellino Arredamenti Volley Savigliano: Abrate, Ambrogio, Chialva, Fantino, Ferrero, Fissolo, La Corte, Mina, Mollo, Mondino, Negro, Ruatta, Uka Nik. Allenatore: Boglione.

Prossimo turno: Grandacar Volley Savigliano – Vbc Mondovì (13/01/2024, Savigliano).