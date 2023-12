(Adnkronos) - Era un medico fisioterapista incensurato Mauro Di Giacomo, in servizio al Policlinico, l'uomo di 63 anni, senza precedenti, ucciso a colpi d'arma da fuoco ieri sera in via Tauro al quartiere Poggiofranco di Bari. La vittima abitava nei pressi del luogo dell'omicidio. Secondo alcune testimonianze prima del delitto ci sarebbe stata una lite per strada. Sul caso indaga la Polizia di Stato.