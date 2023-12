A Bra si festeggia il nuovo anno senza botti

Il sindaco di Bra Gianni Fogliato rinnova anche quest’anno l’ordinanza con cui si vieta per il periodo delle festività natalizie, dal 20 dicembre e fino al 7 gennaio 2024, l’utilizzo su tutto il territorio comunale di qualsiasi gioco pirotecnico, anche di libera vendita. Alla base dell’ordinanza (la n. 565/2023) il disturbo che l’uso botti, fuochi d’artificio e petardi può arrecare, soprattutto di notte. Inoltre, i forti rumori provocati dall’esplosione degli ordigni finisce per spaventare gli animali domestici causando loro situazioni di malessere.

Non ultimo il rischio per l’incolumità delle persone rappresentato dai botti inesplosi abbandonati in strada e le conseguenze negative che questi comportano sulla pulizia, il decoro urbano e l’ambiente.

I trasgressori saranno puniti secondo quanto previsto in merito dal Codice Penale.