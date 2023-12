Anche Oscar Farinetti tra i 22 nuovi cavalieri dell'Ordine di San Michele del Roero

Dopo aver accolto lo scorso anno la celebrazione del quarantennale dell’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero, ancora una volta il Park Hotel di Sommariva Perno ha fatto da cornice alla tradizionale veglia di Natale dell’Ordine, associazione no profit fondata nel 1982, che attualmente conta 600 soci e che, secondo quanto previsto da statuto opera per “… svolgere opera di promozione e di propaganda in Italia e all’estero, a favore della realtà Roero…”. Non soltanto un'occasione di festa, ma anche un importante momento istituzionale con l’investitura di ventidue nuovi cavalieri.

La solenne cerimonia è stata introdotta dagli inni d’Europa, nazionale e del Roero seguiti dal benvenuto del sindaco di Sommariva Perno Walter Cornero e dal saluto sia del gran maestro Carlo Rista, sia del suo vice Paolo Chiavarino. Il gran maestro ha poi svolto un’articolata relazione allo scopo di illustrare gli scopi e le attività dell’Ordine con i conseguenti impegni che si deve assumere chi si appresta a farne parte.

Ecco l'elenco dei nuovi cavalieri

Bongiovanni Maria, di Alba, impiegata in pensione; Bubbio Teodoro, di Alba, avvocato; Cantamessa Roberto, di Govone; Ceste Nicolò, di Govone, perito agrario; Coscia Riccardo, di Canale; Crosetto Luca, di Marene, imprenditore macchine agricole; Destefanis Lidia, di Canale, insegnante, assessore alla cultura; Fortuna Paolo, di Frabosa Soprana; Gancia Gianna, di Torino, onorevole, imprenditrice, europarlamentare; Genesio Massimo, di Torino, finanza d’azienda; Ghiberti Fabio, di Torino, avvocato cassazionista; Guidetti Ezio, di Torino, ingegnere; Malvicino Luca, di Govone, architetto; Novaresio Mauro, di Carmagnola, genealogista e ricercatore storico; Passone Carlo,di Alba, ragioniere; Rapalino Roberto, di Diano d’Alba, consulente finanziario Azimut; Reggio Roberto, laureato, assicuratore; Tibaldi Valerio, di Pollenzo, funzionario Regione Piemonte; Viviani Claudio, di Torino, avvocato cassazionista, docente universitario.

Nominati cavalieri ad honorem

Oscar Farinetti, di Novello, imprenditore, fondatore di Unieuro, Eataly, Fico, Green Pea, scrittore, presidente dell’Assoc. Amici dell’Università UNISG di Pollenzo, presidente delle Fondazioni Mirafiori e Earth di Verona, amministratore delegato di Fontanafredda di Serralunga d’Alba.

Giuseppe Tigano, di Villanova d’Asti, maresciallo comandante stazione Carabinieri di Sommariva Perno.

Gabriele Valeriani, maresciallo vicecomandante Stazione Carabinieri di Govone.

Contributi alle biblioteche roerine.

Analogamente e quanto avvenuto gli scorsi anni con l’erogazione di contributi alle bande musicali e alle corali del Roero, l’Ordine ha voluto premiare concretamente diverse biblioteche civiche nostrane. Ciò, al di là dell’aspetto economico, conferma la costante attenzione da parte dell’Ordine alle attività di volontariato e al sostegno della cultura. Hanno ritirato la borsa di sostegno i rappresentanti delle biblioteche di Canale, Ceresole d’Alba, Govone, Magliano Alfieri, Piobesi d’Alba, Santa Vittoria d’Alba. Il gran maestro e l’assemblea unanime hanno espresso un plauso alle biblioteche premiate ed un vivo ringraziamento ai generosi cavalieri ed Enti che hanno finanziato tali borse.

La tradizionale cena natalizia ha concluso la serata in una calda atmosfera, ricca di canti e fraterna allegria, animata soprattutto dal noto cantautore e cavaliere del Roero Piero Montanaro.