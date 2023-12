Cherasco: Spid, attivazione di Pec e informazioni sul corretto uso di cellulari e computer allo sportello di facilitazione digitale

Lo sportello di facilitazione digitale è aperto tutti i giovedì dalle 14.30 alle 17.30 e il sabato mattina fra le 9 e le 12, senza bisogno di prenotazioni: collocato al piano terreno del Municipio, fornisce assistenza agli utenti nello svolgimento di procedure informatiche che possono risultare complicate, specie per soggetti che non padroneggiano le nuove tecnologie e il mondo di Internet.

Attivo dal 9 novembre, lo sportello di Cherasco è stato finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza stanziati a sostegno del progetto “Reti di facilitazione digitale”, iniziativa promossa dal comune di Bra che ha coinvolto, oltre alla Città delle paci, altri 8 enti locali del Distretto sanitario e permesso l’apertura di altri due spazi analoghi, nella Città della Zizzola e a Ceresole d’Alba.

Gestito da un facilitatore digitale, un addetto formato per accompagnare all’autonomia nelle procedure telematiche quanti richiedono consulenze, il servizio assiste gli utenti nell’utilizzo dei principali dispositivi tecnologici quali computer, cellulari e tablet. Sarà possibile ottenere indicazioni sull’impiego di applicazioni, la navigazione in Internet, la gestione di videochiamate, l’attivazione di profili sui Social e di caselle di posta elettronica.

Gli operatori potranno anche guidare i richiedenti nell’accesso a importanti servizi forniti, sul Web, dalla Pubblica amministrazione: sarà possibile rivolgersi allo sportello per attivare gratuitamente identità digitali come lo Spid, imparare a utilizzare correttamente il Registro elettronico per la scuola, eseguire operazioni e pagamenti sul portale dell’Agenzia delle entrate, prendere visione del proprio Fascicolo sanitario digitale e ancora cambiare il medico di base evitando lunghe code e attese.

Fra le mansioni assegnate ai facilitatori rientrano anche l’apertura di caselle di Posta elettronica certificata, la prenotazione di biglietti on-line e l’attivazione di misure per la protezione di dati sensibili immessi in rete