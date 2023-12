Commercio di vicinato: ammesso al contributo della Regione il progetto del Distretto di Busca

Un lavoro fatto bene, un altro progetto finanziato. E’ questo il risultato del disegno ideato dal Distretto urbano del commercio di Busca - costituito e fortemente voluto dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Assoimprese Busca e Confcommercio Cuneo - candidato al Bando regionale 2023/2025 di sostegno al settore.



La graduatoria pubblicata dalla Regione vede il progetto di Busca al dodicesimo posto fra i 35 ammessi. La spesa investimento massima prevista è di 312.500 euro, il contributo di investimento ammesso massimo è 250.000 euro, l’importo della spesa corrente massima è di 52.883 euro, il contributo alla spessa corrente ammesso è di 37.889 euro.

“Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato - dicono il sindaco, Marco Gallo, e l’assessore alle Attività produttive, Diego Bressi -, Come avevamo annunciato, destineremo tutto il contributo in aiuti diretti alle spese sostenute dai commercianti e dagli esercenti per rinnovare e aggiornare le proprie attività”.



“Sono doppiamente contento – aggiunge Marco Manfrinato – sia come direttore di Confcommercio di Cuneo sia come manager del Distretto di Busca. Abbiamo collaborato attivamente con l'amministrazione comunale e con tutti gli attori della cabina di regia per predisporre una candidatura che è frutto di un lavoro intenso, dato anche i tempi ristretti che avevamo. Va apprezzato anche il posto in graduatoria ottenuto da Busca, con un punteggio piuttosto elevato. Ci metteremo a disposizione subito dopo il periodo natalizio per concretizzare il progetto al più presto”.



“Un altro ottimo risultato della nostra amministrazione - sottolinea il sindaco - desidero ringraziare il presidente Alberto Cirio e la Giunta Regionale per l’attenzione verso un settore che sta attraversando difficoltà ben conosciute”.



“Si tratta – specifica l’assessore Diego Bressi – di una nuova importante opportunità che intendiamo riservare ai titolari degli esercizi di vicinato: dopo tanti progetti realizzati negli ultimi due decenni, grazie alla Regione e con Confcommercio Cuneo, nell’ambito della pianificazione territoriale strategica, che hanno permesso un profondo rinnovamento urbano con interventi sia in ambito pubblico sia privato, ora ci rivolgiamo direttamente alle singole imprese”.



Sono coinvolti i commercianti e gli esercenti che intendono rinnovare vetrine, insegne, facciate, tende, pergole, dehor, banchi mercati, illuminazione esterna, oppure chi ha intenzione di aprire nuove attività o nuove unità di locali che necessitano l’acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchi, oppure chi ha in vista interventi volti alla fidelizzazione della clientela, oppure all'implementazione digitale con investimenti in beni strumentali. Non sono ammesse le spese inerenti la ristrutturazione interna degli immobili.



I finanziamenti sono a fondo perduto con l’obbligo di un co-finanziamento da parte delle imprese beneficiarie.