Confcommercio provincia di Cuneo e Terziario Donna nazionale premiano una laureata in ricordo di “Aurelia Della Torre”

Martedì 19 dicembre, presso il Dipartimento di Management “Valter Cantino”/Campus di Management ed Economia – Università di Torino, Sede di Cuneo, il Gruppo Terziario Donna nazionale, con Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Cuneo, ha consegnato alla ventitreenne buschese Noemi Monge Blua il premio di laurea “Aurelia Della Torre”. Il premio, istituito dal Dipartimento di Management “Valter Cantino” dell’Università degli Studi di Torino, in collaborazione con Confcommercio Imprese per l’Italia – Gruppo Terziario Donna Nazionale è stato assegnato nell’ambito della cerimonia di consegna delle pergamene di laurea.

Intitolato alla storica presidente del Comitato Terziario Donna della provincia di Cuneo, e già Vicepresidente nazionale del Gruppo delle imprenditrici associate a Confcommercio, venuta a mancare lo scorso anno, il premio è destinato al miglior laureato in Economia Aziendale, Percorso Direzione delle imprese, nel periodo settembre 2021/2022, e prevede un riconoscimento di 1.000 euro. Durante la consegna dell’attestato sono intervenuti Luca Chiapella e Marco Manfrinato, presidente e segretario generale di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo, Anna Lapini e Luciana Bonetto, rispettivamente presidente nazionale e provinciale del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio.

“Per Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo e il Gruppo Terziario Donna questo è un momento importante in cui ricordiamo Aurelia Della Torre – ha detto Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo -. Aurelia era una donna poliedrica, preparata e colta che ha sempre dispensato buoni consigli a coloro che hanno avuto l’onore di conoscerla. Imprenditrice, grande dirigente in ambito associativo e politico, con diversi ruoli di rilievo in ambito locale e nazionale, è stata una precorritrice dei tempi nella battaglia per la parità di genere sia all’interno delle imprese che nella società. Ringrazio il Gruppo Terziario Donna nazionale per aver accolto la nostra proposta di sostenere il ricordo di Aurelia con questo prestigioso premio di laurea in sua memoria”.

Anna Lapini, presidente nazionale del Gruppo Terziario Donna Confcommercio, intervenendo alla premiazione, ha dichiarato: “Aurelia della Torre è stata per me, per le mie colleghe del Consiglio nazionale di Terziario Donna, e per tutte le imprenditrici di Confcommercio, un pilastro, un’amica, un punto di riferimento. Con il suo impegno e la sua attività ci ha indicato che la strada maestra da seguire per far crescere l’imprenditoria femminile, e con essa, la nostra economia e la nostra società è quella di investire, attraverso la formazione, sulle nuove generazioni.

Il gruppo Terziario Donna nazionale con questo premio di laurea a lei intitolato, per il quale ringrazio il Dipartimento di Management “Valter Cantino” dell’Università degli Studi di Torino, ha voluto farsi portatrice di un passaggio di testimone”.