Cuneo: alla società ASD Cuneo 1198 Triteam la manutenzione del circuito di ciclismo protetto del Parco Fluviale

La struttura comprende al suo interno un percorso ciclabile in asfalto con sviluppo di 1000 mt e due grandi aree verdi, collegate da due ponti in legno. L’anello in asfalto dedicato al ciclismo ospita una serie di attività, sia sportive per l’allenamento di società ciclistiche, sia didattiche per l’uso della bicicletta e la sicurezza stradale, ma è previsto anche l’accesso di singoli e privati cittadini che possono rivolgersi all’Infopoint del Parco. Nell’area verde a monte è stato invece realizzato un percorso multisensoriale denominato “f’Orma” dedicato alla camminata a piedi nudi.

Per i prossimi due anni – questa la durata della Convenzione – la società sportiva potrà quindi usare la struttura gratuitamente per attività sportive dei propri tesserati (per un massimo di 15 ore settimanali), impegnandosi a svolgere lavori di manutenzione ordinaria di gestione del verde e del casotto di servizio in legno. Il Comune di Cuneo, oltre a utilizzare l’impianto per attività ed eventi istituzionali, potrà ospitare nell’area altre iniziative quali manifestazioni, eventi patrocinati o in collaborazione con l’ente. L’accesso per i singoli e privati cittadini resta possibile con le medesime modalità, rivolgendosi all’Infopoint negli orari di apertura.