Il 2023 dei vigili del fuoco di Alba: "Ad oggi più di 1500 interventi, la nostra forza è il gruppo"

Dalle sue parole emerge l'orgoglio per "il lavoro fatto dalla squadra e per i tanti giovani che arrivano ad Alba da tutta Italia e che sono bravi e preparati". Il capo del distaccamento Aldo Pasquero racconta un 2023 vorticoso per i vigili del fuoco "sempre in movimento", ma ricco di passione e di gioventù. "Abbiamo un bacino di utenza di 66 comuni, che si allargano grazie alla possibilità che abbiamo, unici, insieme a Cuneo, di usare l'autoscala".

I numeri raccontano solo in parte l'anno: gli interventi sono 1540 al 19 dicembre, 325 soccorsi e salvataggi, 313, incendi, 178 incidenti stradali. E poi ci sono tutte le attività varie: allagamenti, interventi per nidi di calabroni, fughe di gas, ascensori bloccati. Più di 300 le aperture di porte per i cittadini rimasti chiusi senza chiavi, ma non sono mancati nemmeno una ventina di falsi allarmi.

La parola d'ordine è, però, squadra. "Agiamo insieme anche ai volontari di Bra, Sommariva, Cortemilia e Santo Stefano Belbo. Siamo un gruppo affiatato, composto da tanti ragazzi preparati e formati, che arrivano da ogni parte di Italia e che trovano un ambiente compatto e in cui tutti sono amici. Possiamo contare su quattro squadre che ruotano su quattro turni, per un organico di 41 uomini", spiega Pasquero.

Tutti si concentrano sul lavoro in campo, sull'azione, sull'emergenza, ma pochi pensano e sanno quanto sia importante il lavoro "dietro le quinte". Aggiunge ancora il capo del distaccamento: "La manutenzione e il controllo dei mezzi rappresentano un aspetto fondamentale. Bisogna che tutto sia perfetto ed è necessario conoscere con precisone la collocazione di ogni oggetto e strumentazione, non posso improvvisare se apro uno sportello. La riuscita di un intervento dipende anche dalla sua preparazione".