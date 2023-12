Il Comune di Fossano indice un bando per il trasporto anziani

Il Comune di Fossano ha indetto un bando per la selezione di soggetti associativi che si propongano di offrire il servizio di trasporto verso le strutture sanitarie pubbliche e convenzionate della provincia di Cuneo, a favore dei cittadini fossanesi over 65.

Su spinta politica della Giunta comunale, che ha deliberato in tal senso il 14 dicembre scorso, le realtà interessate ad offrire il proprio servizio hanno tempo fino al 10 di gennaio 2024 per il deposito dell'offerta in busta chiusa oppure attraverso posta elettronica certificata, secondo i parametri definiti dal Comune.