Indulgenza plenaria per gli 800 anni del Natale di Greccio, ce lo ricordano i Fratini di Bra

È la notte del 24 dicembre 1223. In una grotta nei pressi di Greccio, un borgo vicino a Rieti, alcuni frati, qualche cavaliere e popolani, insieme a Francesco, diacono, sono attorno ad un altare, posto sopra una mangiatoia per celebrare la Messa di Natale; anche un bue e un asino sono nella grotta. È questo l’inizio della tradizione del presepe.

Sono passati esattamente 800 anni da quando San Francesco “inventò” il presepio. Ce lo ricordano i Fratini di Bra, che quest’anno, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, hanno allestito un presepe, che richiama proprio quello di Greccio, con la presenza di San Francesco. Ed un motivo in più per visitarlo: l’indulgenza plenaria.

Nella stessa chiesa del Convento (piazza XX Settembre, 42), la comunità dei Frati cappuccini, in ricordo della solenne ricorrenza, invita al concerto di Natale della corale Sant’Agostino di Pocapaglia, diretta dal maestro Beppe Dellavalle. Appuntamento martedì 26 dicembre (Santo Stefano), alle ore 20.30. Tutto bellissimo e gratis.

Indulgenza plenaria per gli 800 anni del “Natale di Greccio”

In occasione dell’800° anniversario del “Natale di Greccio”, papa Francesco ha voluto concedere l’indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, dall’8 dicembre 2023 (Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria) al 2 febbraio 2024 (Festa della Presentazione al tempio di Nostro Signore Gesù Cristo) andranno a visitare un presepe in una chiesa affidata ai frati francescani in tutto il mondo.

Nel Decreto ufficiale della Penitenzieria Apostolica si ricordano le condizioni consuete: Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

Si specifica anche che è necessario partecipare devotamente ai riti giubilari, o almeno sostare davanti al presepe ivi preparato, trascorrendo un congruo periodo di tempo in pie meditazioni, concludendo con il Pater Noster, il Simbolo della Fede e le invocazioni alla Sacra Famiglia di Gesù, Maria, Giuseppe e San Francesco d’Assisi.

Invocazione alla Sacra Famiglia e a San Francesco d’Assisi

O Buon Gesù, contemplando questo presepe, ti chiedo la grazia del perdono dei miei peccati. Tu sei il sole che sorge dall’alto, fatto carne per illuminare coloro che vivono nelle tenebre e nell’ombra di morte. Hai fatto la tua casa tra noi e ci hai amato fino a dare la vita per noi. Non sei venuto per condannare il mondo, ma per salvarlo. Dammi la grazia del pentimento sincero e l’umiltà di riconoscere la mia fragilità. Donami la fede nella tua misericordia e rinnova in me la gioia della tua salvezza.

Maria, Madre di Gesù e Madre della Chiesa, insegnaci la gioia degli umili e di coloro che credono nelle promesse del Signore. Aiutaci a proclamare la grandezza del Dio che accompagna e salva la nostra sofferente umanità. Sei l’alba di una nuova creazione. Tu sei Vergine fatta Chiesa, sei Madre di grazia e di misericordia. Ascolta la nostra supplica per la tenerezza del tuo Cuore Immacolato.

San Giuseppe, servo giusto e fedele del Signore. Sei un custode santo e generoso. Non privarci delle tue cure, pellegrini smarriti alla ricerca della vera patria. Proteggi la Chiesa dalle insidie del maligno e insegnaci a confidare in Colui che ha dato il suo Figlio unigenito per liberarci dal peccato, dal male e dalla morte.

San Francesco d’Assisi, tu che hai tanto amato Cristo povero e umile da voler rivivere a Greccio, con fede e devozione, la notte della sua nascita a Betlemme, intercedi per noi affinché possiamo contemplare con cuore puro la bellezza dell’incarnazione del Figlio di Dio e la dolcezza del suo sguardo che ci chiama ad una vita nuova. Amen.

Un po’ di storia del presepe di Greccio e gli 800 anni della Regola

Narrano le cronache che nell’autunno del 1223 Francesco si trovasse a Roma in attesa dell’approvazione della Regola definitiva scritta per i suoi frati e presentata al Pontefice Onorio III. E il 29 novembre ebbe la gioia di avere tra le mani la regola munita di bolla pontificia. Si avvicinava la ricorrenza della nascita del Redentore. Il poverello di Cristo si fece audace e durante l’udienza pontificia, umilmente, chiese al Papa la licenza di poter rappresentare la natività. Questo perché era impensabile a quei tempi celebrare la Messa al di fuori di una chiesa.

Infatti, dopo il viaggio in Palestina, Francesco, rimasto molto impressionato da quella visita, aveva conservato una speciale predilezione per il Natale e il luogo di Greccio, dove aveva dimorato lungo tempo, gli ricordava emotivamente Betlemme. Tormentato dal vivo desiderio di dover celebrare quell’anno, nel miglior modo possibile, la nascita del Redentore, mandò subito a chiamare Giovanni Velita, signore di Greccio, e così disse: «Voglio celebrare teco la notte di Natale. Scegli una grotta dove farai costruire una mangiatoia ed ivi condurrai un bove ed un asinello, e cercherai di riprodurre, per quanto è possibile la grotta di Betlemme! Questo è il mio desiderio, perché voglio vedere, almeno una volta, con i miei occhi, la nascita del Divino infante».