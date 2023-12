Leopardi odiava la minestrina? ‘Canzone e teatro’ serve un artistico pasto a Niella Tanaro

Domenica 17 dicembre Niella Tanaro ha vissuto un “gustoso” pomeriggio teatrale proposto dal sodalizio “Canzon&teatro”, Un “menù” artistico fatto di carne, verdure, dolci, vino, servito sotto forma di musica, recita, poesia. “Leopardi odiava la minestrina?” La domanda, non banale, è stata servita come “aperitivo” per un “banchetto” culturale in cui il tema “cibo” è stato protagonista insieme con la società, la tradizione, l’arte, il tempo, la storia ad esso legati.

A “confezionare” lo spettacolo sono stati invitati cantanti, poeti, letterati, gastronomi, da Boccaccio a Lucio Dalla, da Fred Bongusto a Pellegrino Artusi. Cibo visto non solo come piacere per il palato, ma per suscitare anche momenti di domande e riflessioni. Il signor Palomar in un negozio di formaggi si estrania nel pensiero di cosa vi sia nella preparazione di ogni formaggio. Si immerge in una storia fatta di pascoli, monti, cieli, erbe, metodi di lavorazione. Richiamato alla realtà dalla commessa, ripiega sull’acquisto di una comune marca pubblicizzata. Lucio Dalla in “Piazza grande” canta “a modo mio avrei bisogno di carezze anch’io”. Un gesto affettuoso è “cibo” per l’anima.

Un po’ d’amore e libertà, il “nutrimento” che un vagabondo vorrebbe in una piazza grande. L’arte di Corrado Leone. Attilio Ferrua, Mario Manfredi, Giuliano Scarso e Ada Prucca animatrice e protagonista della scena, ha elevato il cibo da soggetto prosaico a poesia e musica, e divertito e coinvolto un “nutrito” (di numero e messaggi culturali) pubblico, con un ritmo vivace e continuo. E’ stato uno spettacolo allegro piacevole e anche profondo, che ha fatto ridere, sorridere e pensare. Il digestivo ha così potuto rimanere fuori dal menù. Per i curiosi della domanda iniziale, sì, Leopardi detestava la minestrina. Era goloso di gelati napoletani e di un particolare dolce di Sulmona.

Del resto, se è vero quello che dice il filosofo, che l’uomo è ciò che mangia “, c’è da aspettarsi che uno come Giacomo prediligesse piatti più sostanziosi di una minestra, forse anche qualche piatto tipico della cucina marchigiana, da consumare magari “la sera del dì di festa”.