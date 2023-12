Lungo il Tanaro a Garessio è tornato il presepe di luci

Anche quest'anno il presepe di luci lungo il Tanaro torna a illuminare Garessio.

Una piccola meraviglia che in paese aspettano in tanti, come una tradizione che si rinnova di anno in anno.

Sono tornati, negli scorsi giorni, i figuranti che compongono il piccolo presepe lungo il fiume, al borgo Ponte: pastori, animali e la Sacra Famiglia; si tratta di strutture in ferro, lavorate dal signor Cadorin, basate sui disegni di Stefania Nasi dello studio Matita.

A realizzarlo è Cristiano Cadorin, titolare di una tabaccheria di via Vittorio Emanuele II che, ogni Natale, si mette all'opera per creare il presepe.

L'idea era nata, oltre 15 anni fa, grazie a un gruppo di commercianti e un ex operaio Enel, Ezio Canavese che nel corso degli anni hanno creato e aggiunto i diversi personaggi.

Il presepe si potrà ammirare per tutte le festività, fino all'Epifania.