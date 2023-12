Mondovì, eletti i consigli frazionali: ecco chi sono i "capi cantone"

Si sono chiusi regolarmente alle ore 20.00 di domenica 17 dicembre i seggi per le elezioni dei Consigli Frazionali della Città di Mondovì.

Sette quelli allestiti per nove frazioni complessive, che hanno visto un’affluenza definitiva pari al 31,82% degli aventi diritto (806 cittadini su 2533 chiamati al voto) con percentuali diversificate per ciascuna frazione.

In particolare, in ordine decrescente, si è registrata un’affluenza pari al 42,31% a San Biagio, al 40,11% a Pascomonti, al 39,72% a Breolungi, al 34,52% a Gratteria, al 28,88% a Rifreddo, al 28,57% a Pogliola, al 26,32% al Merlo, al 25,55% a San Giovanni dei Govoni e al 25,17% a San Quintino - Crist - Cassanio. Di seguiti i componenti eletti per ciascun Consiglio Frazionale con i voti ottenuti e la rispettiva carica ricoperta.

Breolungi

Basso Luigina (79 voti, Capo Cantone), Dardanello Sergio (62 voti, Vice Capo Cantone), Caramello Pietro (58 voti, Consigliere), Roattino Adriano (46 voti, Consigliere), Usseglio Veronica (21 voti, Consigliere).

San Giovanni dei Govoni

Camperi Sergio (50 voti, Capo Cantone), Carretto Sonia (28 voti, Vice Capo Cantone), Gasco Maria Cristina (19 voti, Consigliere), Ferrero Annamaria (8 voti, Consigliere), Aimo Giovanni (4 voti, Consigliere).

Gratteria

Dadone Maria Giuseppina (43 voti, Capo Cantone), Toscano Silvio (33 voti, Vice Capo Cantone), Bruno Ivo (25 voti, Consigliere), Bongioanni Monica (18 voti, Consigliere), Aimo Aldo (17 voti, Consigliere).

Rifreddo

Prette Daniela (39 voti, Capo Cantone), Tomatis Caterina (34 voti, Vice Capo Cantone), Magnino Emanuele (28 voti, Consigliere), Tino Claudio (16 voti, Consigliere), Manassero Silvia (10 voti, Consigliere).

Merlo

Manfredi Mario (32 voti, Capo Cantone), Dutto Irene (30 voti, Vice Capo Cantone), Turco Valentina (29 voti, Consigliere), Mora Claudio (23 voti, Consigliere), Salvatico Maurizio (20 voti, Consigliere).

Pogliola

Ghiglia Debora (34 voti, Capo Cantone), Raimondi Mario (31 voti, Vice Capo Cantone), Volume Bruna (5 voti, Consigliere), Favole Barbara (2 voti, Consigliere), Ravera Davide (2 voti, Consigliere).

San Biagio

Dutto Marco (54 voti, Capo Cantone), Galleano Stefania (44 voti, Vice Capo Cantone), Borsarelli Lorenza (7 voti, Consigliere), Cappellino Carlo (4 voti, Consigliere), Galleano Pietro (2 voti, Consigliere).

San Quintino - Crist - Cassanio

Ghiglia Chiara (48 voti, Capo Cantone), Gasco Silvia Margherita (15 voti, Vice Capo Cantone), Avagnina Dario (14 voti, Consigliere), Bertone Piermario (11 voti, Consigliere).

Pascomonti

Clerico Bernardo (42 voti, Capo Cantone), Rizzo Caterina (27 voti, Vice Capo Cantone), Serra Ivano (25 voti, Consigliere), Cuniberti Elena (11 voti, Consigliere), Gerbino Cinzia (10 voti, Consigliere).

"Un profondo ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte a questa nuova modalità elettiva - il commento del sindaco con delega alle Frazioni, Luca Robaldo - che ha rappresentato un momento importante per la storia amministrativa della nostra città. Nell’epoca di un generale disinnamoramento verso la politica, abbiamo dimostrato che può esistere comunque una strada per riavvicinare cittadini e istituzioni. Una strada che non può prescindere dall’ascolto, dal confronto e dalla rappresentanza diretta. Buon lavoro, dunque, a tutti i nuovi Consiglieri Frazionali con cui ci interfacceremo presto per condividere obiettivi, urgenze e necessità da affrontare nella nostra azione politica quotidiana".