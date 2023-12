Centinaia di mattoncini colorati per costruire una seggiovia: il sogno di Fabio, appassionato di Lego® e di montagna

Abbiamo incontrato Fabio Stella al Baladin, dove per due giorni, dal 6 all'8 dicembre, è stata allestita una mostra di veri capolavori, realizzati con i più celebri mattoncini colorati al mondo.

Fabio, fossanese, è socio di AlterLegoCuneo, l'associazione di appassionati che ha esposto le creazioni all'interno del locale. E' nata da un gruppo di appassionati, con il desiderio di coinvolgere altre persone in questo mondo dove si resta un po' bambini ma dove, spesso, la complessità delle sculture è ingegneristica.

E' così che si può definire una delle opere realizzate proprio da Fabio, che nella vita è un dottore in "pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale". Unendo la sua passione per i Lego® e quella per lo sci, ha infatti progettato e costruito una seggiovia, proponendola sul sito di Lego Ideas.

Fabio ci sta provando. Il suo progetto, che si chiama Chairlift - Ski Resort, ha raccolto ad oggi 1.183 preferenze, ma c'è ancora quasi un anno di tempo per votare. Non c'è scopo di lucro. Anzi, è l'investimento di soldi e tempo ad essere enorme. Ripagato comunque dalla soddisfazione e dalla condivisione dei propri progetti con tanti altri appassionati diogni età, sparsi in tutto il mondo.

E' lui stesso a raccontare come è nata l'idea della seggiovia.

"Sono appassionato di Lego® fin da quando ero piccolo, in particolare di tutti quelli che hanno a che fare con la città. Dal 2018 ho iniziato anche ad esporre, principalmente in Piemonte, ma anche al MEI di Verona, la più grande esposizione a livello nazionale di modellismo e non solo. Dal 2023 faccio parte anche dell'associazione Alterlegocuneo, con la quale organizziamo parecchie mostre e partecipiamo a numerosi eventi. Essendo di Fossano e avendo casa ad Artesina, fin da quando sono piccolo passo buona parte del tempo in montagna e da sempre coltivo la passione per lo sci e per gli impianti sciistici: è un interesse piuttosto particolare, ma mi appassiona da molto tempo il funzionamento meccanico di questi impianti che permettono di affrontare dislivelli non da poco. Dunque, da circa 10 anni, mi sono cimentato in questo settore costruendo vari impianti. Nell'aprile del 2023 ho finalmente proposto alla Lego il mio progetto di seggiovia, portandolo per la prima volta al Savix di Savigliano"