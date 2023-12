Si osservano le stelle dalla torre civica questa sera a Savigliano

Questa sera, mercoledì 20 dicembre, alle ore 20, si potrà osservare il cielo dalla terrazza della torre civica di Savigliano, che si staglia in piazza Santarosa.

L’appuntamento è organizzato nell’ambito del ricco calendario degli eventi natalizi proposto dalla città di Savigliano assieme all’ufficio turistico e in collaborazione con il comitato ‘SantaRosa – Prospettive cittadine’, che si ripromette di dare nuova vita alla Torre civica grazie al coordinatore Davide Barberis, all’architetto Matteo Bertola e alla direttrice artistica Elisa Rosa, che compongono il sodalizio.

La serata sarà guidata dall’astronomo Roberto Bonamico che farà scoprire a grandi e bambini Saturno, Giove e la Luna.

Potranno partecipare bambini dai 6 anni di età in poi.

Info e prenotazioni al numero: 348-6582738 oppure in mail a: info@prospettivecittadine.it

La Torre, dopo il successo delle precedenti aperture al pubblico che hanno visto, oltre alle visite del bene storico, anche il concerto del “Just in Trio”, molto apprezzato dal pubblico che assisteva per la prima volta ad un evento musicale nella Torre.

Apprezzato molto anche l’evento dedicato alla cometa di Schiaparelli che ha visto la partecipazione di Nicolò Schiaparelli discendente dell’astronomo saviglianese. Con il quale si è tracciato l’albero genealogico della famiglia.

Anche la mostra ‘Artisti in Torre’ a cura di Beppe Oliva, con la partecipazione di Daniele Bianco, Elio Cussa, Sergio Ghirelli ed Albino Somano, tenutasi lo scorso fine settimana nella Torre ha avuto più di 100 visitatori.

Dopo l’appuntamento astronomico di stasera, sabato 23 dicembre, con orario 10-13 e 15-19, la Torre ospiterà una giornata di beneficenza, durante la quale gli organizzatori invitano chiunque ne abbia la possibilità a portare un dono per i più bisognosi.

L’evento è in collaborazione con le associazioni: Centro di Aiuto alla Vita che si occuperà dei giocattoli donati, la Caritas che raccoglierà indumenti intimi per gli adulti e generi alimentari per la colazione; per l’associazione Mai+Sole saranno graditi: biancheria per la casa (asciugamani, tovaglie, lenzuola) e la San Vincenzo raccoglierà materiale didattico per bambini.

Queste sono solo alcune indicazioni di quanto è più necessario raccogliere, ma ogni dono è ben gradito.

Se si portano i doni in una scatola di recupero gli organizzatori offriranno il materiale per incartarla.

L’appuntamento con la solidarietà è organizzato dal Comune assieme a Civitas (Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Savigliano) il comitato ‘SantaRosa – Prospettive cittadine’ assieme a Caritas, Centro di Aiuto alla Vita, Mai+Sole e San Vincenzo.