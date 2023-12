Una squadra di Elfi guidati da Babbo Natale in visita ai piccoli ospiti dell'ospedale di Verduno

Lunedì 18 dicembre, nel pomeriggio, una squadra di Elfi, guidati da Babbo Natale in persona, ha fatto visita ai piccoli ospiti dell’Ospedale Ferrero di Verduno.

Grazie alla collaborazione con il CRAL dell’ASL CN2, il Magico Paese di Natale (evento diffuso sul territorio cuneese e astigiano), ha voluto portare sorrisi e serenità nel reparto di pediatria e pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Verduno.

I bimbi e i ragazzi ricoverati in reparto e presenti al pronto soccorso, con i parenti che fanno loro assistenza, hanno così vissuto un pomeriggio di svago e spensieratezza in compagnia di TatElfa, gli Elfi della corte di Babbo Natale e l’omone dalla lunga barba in persona!

Tutti i bimbi sono stati così diplomati in aiutanti di Babbo Natale. Un diploma di speciali aiutanti di Babbo Natale è stato conferito anche a tutto lo staff dei reparti coinvolti perché, chi meglio di loro, sa svolgere un ruolo così importante e delicato: portare un sorriso ai piccoli ospiti che si trovano presso la struttura!

Il Magico Paese di Natale, presente con il Direttore Pier Paolo Guelfo, in compagnia dei simpatici Elfi della Scuola degli Elfi dell’incantato mondo natalizio della “Govonia”(gli animatori dell’associazione govonese TEMPOXTE), hanno così compiuto una missione tra le più importanti: regalare svago e serenità alle porte del Natale a tutti i piccoli ricoverati e a chi sta loro vicino!

Una bella collaborazione resa ancora più speciale dall’importante supporto e dalla volontà del Cral ASL CN2, nelle persone di Adriano Gianluca e Gatti Silvia, del Primario, il Dott. Vigo e del reparto di Pediatria e della Coordinatrice infermieristica e Staff della Pediatria.