Venerdì 22 dicembre open day vaccinale all'ospedale Ferrero

Le campagne di vaccinazione contro Covid-19 e influenza stagionale sono partite all’unisono a metà ottobre 2023 e sono ad oggi pienamente operative grazie all’importante supporto dei Medici di Medicina Generale, del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL CN2 e degli appuntamenti offerti nei paesi dall’ambulatorio mobile della Fondazione Ospedale Alba-Bra.

È risaputo come le rispettive vaccinazioni riducano la possibilità di contrarre le due malattie e le loro complicanze, contribuendo così a limitare i casi di contagio in modo da preservare le persone più fragili e mitigare l’impatto sui servizi sanitari.

Per tutelare le persone più deboli ed evitare al contempo che la diffusione della malattia inizi ad impattare negativamente sull’operatività delle strutture sanitarie, l’ASL CN2 invita la popolazione ad aderire alla vaccinazione contro COVID-19 e influenza stagionale e organizza un ulteriore appuntamento vaccinale presso l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno:

OPEN DAY VACCINALE

vaccinazione contro COVID-19 e influenza stagionale

venerdì 22 dicembre 2023

dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30

OSPEDALE MICHELE E PIETRO FERRERO di VERDUNO

(3° Piano – Ambulatori 2, 3, 4)

Le vaccinazioni anti-Covid-19 e anti-influenzale sono fortemente raccomandate per le persone di età superiore a 60 anni e per tutte quelle persone che, per le proprie condizioni personali, presentino un maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso contraessero la relativa malattia o per le quali, vista la funzione che svolgono, un loro contagio risulterebbe potenzialmente pericoloso per i soggetti fragili con cui interagiscono o dannoso per la gestione di servizi indispensabili.

Entrambe le vaccinazioni sono consigliate per tutta la popolazione e possono essere effettuate anche in co-somministrazione. Durante l’Open Day sarà possibile vaccinarsi contro entrambe le malattie o anche una sola di esse. La vaccinazione anti COVID-19 sarà gratuita per chiunque. La vaccinazione contro l’influenza stagionale sarà gratuita per le categorie aventi diritto.

Al fine di prevenire ogni tipologia di infezione respiratoria, si ricorda l’importanza di continuare ad adottare quelle misure che ormai tutti conosciamo e che sono ormai parte integrante del nostro approccio alla prevenzione e all’igiene: indossare sempre la mascherina quando si frequentano locali chiusi e affollati e negli ambulatori medici; indossarla in qualsiasi situazione di contatto con altre persone se si hanno sintomi, anche lievi, di infezione; lavarsi con frequenza le mani con acqua e sapone o con gel idroalcolico; preferire i luoghi all’aperto per i propri incontri e aumentare la ventilazione naturale degli ambienti.

Inoltre, è fondamentale nel caso si contragga Covid-19 o influenza stagionale, così come per qualsiasi altra patologia, evitare di assumere farmaci in modo autonomo ma affidarsi sempre al proprio Medico di Medicina Generale. Il ricorso in modo arbitrario a farmaci può essere pericoloso per la salute del paziente, rivelarsi inutile per la risoluzione della malattia e può contribuire allo sviluppo, soprattutto nel caso degli antibiotici, di batteri sempre più resistenti alle terapie mediche.