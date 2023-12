Egregio direttore,

mi permetto di scriverle questa lettera in risposta a quella della signora Giuseppina che avete pubblicato il 17 dicembre (leggi qui). Vivo in un paesino di media-alta montagna, immerso nei boschi. Zona in cui abitano anche dei lupi. E per fortuna dico io.

Gli animalisti come me si sentono ripetere spesso frasi come quelle della signora Giuseppina in merito alle vittime delle predazioni dei lupi: "questi agnellini sbranati non fanno pena a nessuno? Queste pecore spaventate, che a distanza di giorni continuano a belare per cercare i propri agnellini, non interessano a nessuno?".

Mi permetto di rispondere alla signora facendole notare che sarebbe bello se i lupi, i leoni, gli orsi polari e tanti altri fossero vegetariani, ma purtroppo in Natura esistono le prede e i predatori, e questi ultimi per vivere devono nutrirsi di altri esseri viventi. Ma lo fanno appunto per necessità, mentre il mondo è pieno di esempi di sapiens che uccidono animali non umani per soldi, per divertimento, per noia, (come ha tristemente dimostrato la storia del gattino Leone).

"Ma la protezione degli animali è per tutti?" si chiede ancora la signora Giuseppina concludendo la sua lettera così: "con queste mie righe vorrei esprimere solidarietà agli allevatori, che vivono con il terrore di vedersi portare via le proprie bestiole così ferocemente, senza poter far nulla". Anche qui mi permetto di osservare che è compito del buon allevatore proteggere il gregge adeguatamente, con metodi incruenti, perché se davvero il sapiens è la specie più intelligente del pianeta dovrebbe dimostrarlo tirando fuori soluzioni che non passino sempre e comunque dal premere un grilletto. Tra queste ci sono le recinzioni elettrificate, i cani da guardiania e la presenza del pastore. Sistemi che hanno dimostrato di essere efficaci. Non è quindi impossibile proteggere le greggi dai lupi, basta metterci costanza e impegno.