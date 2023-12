Zonta Saluzzo, una nuova targa davanti all’aiuola di rose gialle di piazza Dante

Saluzzo, la nuova targa dell'aiuola di rose gialle realizzata dal club Zonta Saluzzo per la città

Una nuova targa parla del dono di Zonta Saluzzo alla città: una aiuola di rose gialle, fiore simbolo del club, posta ai lati della statua di Gian Battista Bodoni, in piazza Dante, davanti all’ospedale cittadino. Era stata allestita nel 2005 come omaggio alle donne e la precedente targa era stata “portata via”, alcuni mesi fa, tagliata dal basamento in ferro su cui posava.

La nuova targa in ottone, posizionata ieri mattina alla presenza della presidente del sodalizio Tiziana Somà è stata realizzata dagli studenti del liceo artistico Bertoni con la supervisione di Simone Quaglia dell’omonima azienda di Manta, specializzata in ferro battuto.