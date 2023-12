Addio a Giacomo “Mino” Cacciolatto, ex sindaco di Sanfront

Lutto a Sanfront per Giacomo Cacciolatto, mancato improvvisamente all’età di 81 anni ieri, martedì 19 dicembre, nella sua abitazione.

L’uomo, che tutti chiamavano “Mino”, era molto conosciuto e stimato nel paese della valle Po per la sua attività di commercialista, avviata verso la fine degli anni ’70, ma anche per il suo grande impegno politico.

Era stato consigliere comunale nel 1970 e poi sindaco di Sanfront dal 1990 al 1995.

Si era speso per il paese e per il territorio con grande passione, ricoprendo anche ruoli all’interno di alcune Istituzioni bancarie del Saluzzese.

Tutti lo ricordano come una persona affidabile e cordiale.

Lascia la moglie Ida Rudari, i figli Mario con Julie, Elena con Cesare, la nipote Anna con Davide, i nipotini Edoardo, Adelaide, Maria, Carlo e Matilde, il fratello Massimo, il cognato Pierluigi, le cognate Milva, Rosalia e Donatella con le rispettive famiglie.

Il rosario sarà recitato questa sera, mercoledì 20 dicembre, alle 20 nella chiesa parrocchiale “San Martino” a Sanfront dove domani, giovedì 21 dicembre, alle 14,30 avrà luogo il funerale.

Dopo la funzione religiosa la salma proseguirà per l’Ara Crematoria di Bra per il rito di cremazione. Le offerte raccolte in ricordo di Giacomo Cacciolatto saranno devolute dai familiari alla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).