A Dronero l’iniziativa solidale “Natale sotto l’albero… Un dono per le Perle!”

È iniziata sabato 16 dicembre e proseguirà fino a sabato 23 dicembre nella Parrocchia di Dronero la novena di Natale, appuntamento serale per tutti i fedeli che si preparano a vivere la nascita di Gesù.

“Natale sotto l’albero… Un dono per le Perle!” Ogni sera, al termine delle preghiere, è possibile fare un importante gesto di solidarietà a favore de “Le Perle”, struttura dronerese che accoglie donne con gravi disabilità cognitive.

“Perché il Natale sia una festa bella per tutti, anche per le nostre ragazze - commentano dalla struttura - Ed anche un piccolissimo gesto di solidarietà qui fa davvero la differenza. Vi invitiamo a portare questi generi che purtroppo qui scarseggiano: thé e camomilla, sale grosso, pastina per minestre, saponette e dentifricio, shampoo e bagnoschiuma, salviette umide per bimbi, budini, olio, detergente intimo.”

La raccolta viene effettuata ogni sera dopo la novena, ma è possibile anche portare i generi alimentari e non direttamente presso la struttura.