Il box doccia è un elemento non solo essenziale ma addirittura per molte persone ineludibile per poter stare comodi all'interno semplicemente perché lo stesso ci garantisce di poter fare una doccia rilassante ogni giorno senza bagnare all'esterno.

Chiaramente poi noi dobbiamo scegliere uno che ci convince per le sue caratteristiche funzionali e per il suo design, fermo restando che chiaramente dovremmo essere in grado di scegliere il momento giusto di quando sostituirlo perché è troppo vecchio, o perché comunque è troppo retrò per i nostri gusti attuali.

Teniamo presente che i box doccia possono essere categorizzati in vari modi, per esempio, potremmo dividere tra quello a parete singola, che una parete fissa e una porta scorrevole. Ed è adatto per bagni non tanto grandi o comunque per spazi dove non è possibile installare una cabina doccia che sarebbe troppo invasiva per la forma del bagno.

Un altro box doccia molto diffuso e molto conosciuto è il box doccia ad angolo ed è molto popolare, soprattutto per le persone che hanno un bagno piccolo e vogliono sfruttare anche gli angoli ed è sicuro un consiglio che gli darebbe anche un idraulico di fiducia e di riferimento.

Così come quest'ultimo professionista è così importante per la nostra quotidianità o, meglio, per gestire alcune questioni che riguardano la stessa, e che riguardano per esempio un box doccia, potrebbe consigliare alle persone che hanno un bagno più grande un box doccia cabina che ha parete su tutti e quattro lati e può includere varie funzionalità aggiuntive quali getti idromassaggio, ripiani per gli accessori e anche dei sedili.

Quest'ultimo accessorio è molto importante e anzi forse anche offensivo chiamarlo in questo modo, perché per esempio per tante persone anziane potrebbe essere molto comodo per lavarsi se hanno problemi di deambulazione.

Infine, ma non in ultimo molti idraulici potrebbero anche consigliare ai loro clienti il cosiddetto box doccia a nicchia che viene installato nell'alcova nel bagno nell'apertura e offre un aspetto più elegante e integrato per bagno non troppo grandi con una porta scorrevole, o a battente dipendendo dalle esigenze e preferenze che abbiamo

Dobbiamo capire quale può essere il momento giusto per sostituire il nostro box doccia

Questo punto che abbiamo segnalato nel titolo di questa seconda parte va sempre tenuto in considerazione e cioè che c'è un momento in cui dobbiamo capire che magari il nostro box doccia è troppo vecchio perché ha crepe o danni strutturali e quindi dobbiamo farci aiutare dall’ idraulico per la sostituzione.

Magari non è nemmeno troppo vecchio però può essere un forato e andrebbe fatto un aggiornamento estetico perché non si adatta più allo stile del bagno, e abbiamo visto all'interno dell'articolo quante possibilità si hanno e quante opzioni da questo punto di vista.

In genere quando ci troviamo con questo dubbio il nostro idraulico di fiducia verrà a fare un sopralluogo dopo che abbiamo parlato per telefono con lo stesso, e quando lo incontreremo ci darà dei consigli specifici in base anche al budget che abbiamo a disposizione.