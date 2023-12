Tutti possiamo avere bisogno di un centro medico al quale rivolgerci e i motivi per farlo sono tanti e soprattutto sono sempre validi ed è un qualcosa che riguarda centinaia e centinaia di pazienti ogni giorno e soprattutto riguarda anche le loro famiglie.

Intanto rispetto a questo argomento dobbiamo dire che, quando parliamo di un centro medico parliamo di quello che viene chiamato anche poliambulatorio e quindi una struttura dove ci sono presenti vari medici e altri professionisti sanitari di diverse branche della medicina e questo già è un primo vantaggio di cui parleremo e anzi è forse uno di quelli più importanti.

Infatti, all'interno di una struttura del genere ci possiamo andare per sottoporci delle visite o anche a fare delle analisi perché ci saranno dei laboratori o anche per sottoporci dei piccoli interventi in day hospital dipendendo poi anche dalla struttura specifica e dalla situazione clinica del paziente in questione.

Potrebbe capitare per esempio che abbiamo una qualche patologia che richiede intanto di sottoporsi a degli esami di laboratorio e poi magari richiede anche la possibilità di parlare con vari specialisti di varie branche diverse e ci parliamo di quei casi di quelle patologie che possiamo definire multifattoriale.

In questi casi gli esempi che è sempre facciamo riguardo a una persona che ha sempre avuto problemi di stomaco e magari ha il classico è cosiddetto reflusso e quindi questa persona potrebbe andare in quel centro medico sia per andare da un gastroenterologo e sia anche per andare da uno psicologo, perché ci può essere anche una forma di somatizzazione sullo stomaco di uno stato di stress mentale.

Questo ci dice quanto può essere utile un centro medico in queste circostanze perché In altri casi la persona in questione avrebbe dovuto fare più visite in più centri e quindi se non altro dover investire molto più tempo e molte persone questo tempo non lo hanno.

Magari parliamo di persone che lavorano tutto il giorno e quindi quando si organizzano magari prendendo un giorno di ferie possono fare tutto in quel centro medico dopo che si sono prenotati in anticipo e si saranno tolti più di un pensiero dalla testa

Sono i tanti motivi per i quali può essere utile e conveniente rivolgersi ad un centro medico

Quando si parla di un centro medico ma anche quando si parla di un poliambulatorio e in ogni caso quando si parla di quelle strutture dove ci sono presenti vari specialisti di branche della medicina diversa, è chiaro che chi ne parla o chi scrive questi articoli mette sempre l'accento sulla comodità di potersi rivolgere ad un centro del genere.

L'importante è però non perdere di vista che non basta avere questo tipo di comodità per scegliere un centro medico rispetto che un’altra soluzione, perché sempre dobbiamo accertarci anche della professionalità di chi ci lavora all'interno e parliamo sia di medici che di infermieri, così come all'interno ci possiamo trovare per esempio un fisioterapista, o anche un nutrizionista per dirne due.