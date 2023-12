I detentori di Cardano (ADA) stanno ricevendo vantaggi sostanziosi questo mese, con l’aumento del prezzo del token superiore all'84% da metà novembre e fino a metà dicembre.

Secondo ChatGPT questo momento rialzista potrebbe protrarsi fino all’halving di Bitcoin nella primavera del 2024.

Inoltre, ChatGPT ha messo in evidenza Bitcoin Minetrix (BTCMTX) come progetto emergente con il potenziale giusto per una crescita improvvisa.

Cardano (ADA) ha registrato un notevole aumento, passando da $0,341 a $0,628 dal 14 novembre, superando nel processo livelli chiave di resistenza, almeno fino a pochi giorni fa, quando ha toccato i $0,592.

ADA è in realtà aumentato del 162% da quando ha iniziato il suo slancio rialzista in ottobre, mettendo fine ai mesi di trading laterale che si erano verificati in precedenza.

Diversi fattori, tra cui un picco nei volumi di trading, hanno alimentato questa impennata dei prezzi.

Comunque nelle ultime 24 ore, secondo i dati di CoinMarketCap, Cardano è sceso dell’1,41%, con il prezzo che è passato da $0, 604 a $0,592.

In linea generale, CoinMarket ci dice che si sono scambiati ADA per oltre $1 miliardo, facendone l'undicesima criptovaluta più scambiata al mondo.

C'è stato un miglioramento significativo del sentimento di mercato in generale, grazie a fondamentali positivi che stanno rafforzando la fiducia degli investitori.

Questa fiducia è in parte legata alla possibilità del lancio di un ETF Bitcoin spot negli Stati Uniti. Anche se non ha un legame diretto con Cardano, sviluppi come questi hanno spesso un impatto sull'intero mercato.

Con Cardano attualmente in un trend abbastanza positivo, molti trader prevedono che la fase rialzista potrebbe continuare nel 2024 e oltre.

ChatGPT prevede un aumento del prezzo di Cardano del 136% dopo l'halving di Bitcoin nel 2024

L'entusiasmo positivo attorno a Cardano è alimentato dalla prospettiva ottimistica di ChatGPT, che prevede un significativo aumento del valore di ADA dopo il prossimo halving di Bitcoin.

Basandosi su precedenti storici, su un sentimento di mercato sempre più positivo e sul continuo sviluppo di Cardano, ChatGPT prevede che l'halving di Bitcoin darà il via a un'ampia corsa al rialzo nell'intero settore delle criptovalute.

Di conseguenza, ADA sarà pronto a sfruttare al massimo queste condizioni favorevoli.

Nello specifico, ChatGPT prevede che l'halving di Bitcoin possa spingere il prezzo di ADA nella fascia da $1,00 a $1,50 dollari entro la metà del 2024.

Questo rappresenterebbe una crescita del 136% nel caso in cui ADA raggiungesse il limite superiore di questa fascia di prezzo.

La previsione di ChatGPT si basa sull'assunzione che il sentiment positivo di mercato nel settore delle criptovalute dopo l'halving somiglierà ai cicli passati, generando un trend rialzista che coinvolgerà anche le altcoin, inclusa Cardano.

Unendo questa spinta attesa con il già consolidato successo di Cardano, ChatGPT vede un ampio spazio per ulteriori aumenti del prezzo di ADA con il prossimo halving.

E per quanto riguarda Bitcoin Minetrix?

Nonostante l'ottimismo di ChatGPT per Cardano dopo l'halving, l'IA vede un notevole potenziale anche nel progetto emergente di Bitcoin Minetrix (BTCMTX).

Attualmente nella fase di prevendita, Bitcoin Minetrix ha già raccolto oltre $5,5 milioni grazie al suo innovativo modello stake-to-mine, che offre agli investitori comuni l'accesso a potenza di hash per il cloud mining di BTC.

Gli investitori che possiedono BTCMTX, il token nativo del progetto, possono metterli in staking per guadagnare crediti di mining.

I crediti di mining ottenuti possono essere utilizzati per acquisire potenza di mining nel cloud o essere riscattati per una parte dei rendimenti del mining.

Gli utenti di Bitcoin Minetrix hanno anche la possibilità di impegnare i propri token nel pool di staking, guadagnando rendimenti del 114% all'anno.

Questi elementi hanno suscitato un notevole interesse intorno a Bitcoin Minetrix, attirando un'ampia gamma di investitori entusiasti del suo approccio unico al mining delle criptovalute.

Vista la riuscita della prevendita in corso, ChatGPT ritiene che Bitcoin Minetrix sia ben posizionato per trarre vantaggio dal più ampio trend rialzista atteso dopo l'halving di Bitcoin.

Secondo le previsioni di ChatGPT, combinando il suo innovativo concetto di mining con l'entusiasmo post halving, si stima che BTCMTX potrebbe raggiungere un intervallo di prezzo compreso tra $0,05 e $0,10 per token entro il 2024.

Ciò rappresenterebbe una crescita di oltre il 719% nel caso in cui la previsione di ChatGPT si dimostrasse accurata.

Con l'avvicinarsi dell'halving successivo, sembra che ChatGPT creda fermamente che Bitcoin Minetrix abbia un potenziale illimitato per i prossimi anni.

