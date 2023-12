Cena e lotteria benefica raccolgono 7 mila euro per la Collina degli elfi di Govone

L'unione di piccoli gesti crea grandi risultati. Questa è la frase che meglio spiega il successo dell'iniziativa "Natale di solidarietà” organizzato dai “Brüt Sporc e Gram”, gruppo nato allo stadio, ma che, ormai, ha come motore principale quello di aiutare i più piccoli. L'evento, che consisteva in un pranzo e in una lotteria benefica, si è svolto presso la locanda Roma di Castagnole Lanze ed è riuscito a raccogliere 7.000 euro che saranno devoluti alla Collina degli Elfi di Govone, un progetto dedicato alle famiglie con bambini malati di cancro che hanno ultimato le terapie e iniziato il loro percorso di recupero.

Entusiasti gli organizzatori: "Non ci sono parole per descrivere quanto amore, quanta voglia di regalare un sorriso si respirava. Un grazie a tutti quelli che si sono fidati di noi, alle attività che ci hanno aiutato con i premi della lotteria, alla Locanda Roma che ci ha accolti e deliziati, un ringraziamento particolare a tutti quelli che ci hanno dato una mano nell'organizzazione".