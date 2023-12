Fratelli d'Italia: cene degli auguri a Saluzzo, Santo Stefano Belbo e Cherasco

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Nei giorni appena trascorsi, con una grande partecipazione di eletti, tesserati, militanti e sostenitori accompagnati dalle proprie famiglie, si sono tenute le ultime cene dell’anno nelle città di Saluzzo, Santo Stefano Belbo e infine in Cherasco per la serata della Federazione provinciale nel suo insieme.

Sono state senza dubbio serate di festeggiamento e scambio reciproco di auguri, ma anche occasioni per delineare le strategie, obiettivi e tematiche per iniziare ad affrontare sin da subito il nuovo anno che ci aspetta. Un anno, il 2024, caratterizzato da importantissime tornate elettorali che coinvolgeranno direttamente molti Comuni della provincia, la Regione, così come le elezioni europee.

Questo focus è stato ricordato più volte dal presidente provinciale William Casoni, che nel ringraziare tutti gli eletti, tesserati e militanti per un anno pieno di successi e traguardi raggiunti, pone l’attenzione “sul grande lavoro che ci aspetta e che dovrà iniziare sin dal primo di gennaio dell’anno nuovo”, augurando poi a tutti di “trascorrere un sereno Santo Natale e un felice capodanno”.