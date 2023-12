Delegazione cuneese di Fratelli d’Italia ha preso parte ad Atreju 2023

Una nutrita delegazione cuneese di esponenti di Fratelli d’Italia ha partecipato a Roma alla manifestazione “Atreju 2023”. A darne conto il sindaco di Valdieri Guido Giordana, tra i componenti della delegazione che ha preso parte all’appuntamento nazionale "con piena ed entusiastica adesione alle tesi espresse dal presidente del partito Giorgia Meloni e dei suoi collaboratori".

Guidata dalla deputata e sindaca di Argentera Monica Ciaburro e composta anche da Federica Barbero, Luca Ferracciolo, Sharon Giraudo, Ilio Piana, Claudio Sacchetto e Carla Sapino, il gruppo ha avuto anche proficui incontri politici, fra i quali quelli intrattenuti col ministro della Difesa, il cuneese Guido Crosetto, col responsabile dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, col vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli e col sottosegretario all’agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra.

"All’onorevole Rampelli – fa presente Giordana – è stata presentata una nota per il Ministero dei Beni Culturali, al fine di sollecitare lo sblocco del veto riguardante i lavori della variante stradale di Demonte-Aisone-Vinadio, S.S. 21 in Valle Stura. Al sottosegretario La Pietra sono state illustrate proposte riguardanti i problemi di forestazione nei territori di montagna previsti dalla legge nazionale (gestione dei boschi, taglio delle piante, misure di conservazione). Il sottosegretario La Pietra ha preannunciato una sua prossima visita in provincia di Cuneo".