Gribaudo: “Il Ministero del lavoro non risponde sui Patronati. Ora rispetti le promesse e apra un tavolo di confronto”

"A febbraio di quest’anno il Ministero del Lavoro, incontrando i Patronati, aveva assicurato che entro la fine dell’anno sarebbe stato erogato il saldo del 2016, dunque a distanza di 7 anni, ma ad oggi non sono arrivati nemmeno gli acconti dovuti. I patronati sono presidio di supporto importante per lavoratori e lavoratrici, per conoscere i propri diritti e adempire ai doveri su questioni di tasse, lavoro e pensioni. Ho presentato un’interrogazione urgente alla Ministra Calderone, portando i dati precisi dei ritardi nelle erogazioni, ma evidentemente dal Ministero, invece che mantenere le promesse, preferiscono nascondersi dietro risposte vuote e burocratesi”, ha dichiarato Chiara Gribaudo, Vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

“Questi ritardi cronici causano una difficile crisi nella gestione economica dei Patronati, delle loro sedi e dei loro dipendenti. Oggi il Governo, di fatto, ha scelto di non dare una risposta a tanti Patronati, anche storici come ANMIL, che non meritano questo trattamento, vista la loro funzione sociale riconosciuta persino nella loro risposta. Serve un cambio di passo e, per questo, ho chiesto che si avvii un tavolo di confronto per giungere rapidamente ad una soluzione strutturale”, ha concluso la deputata Dem.