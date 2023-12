Piano Mattei, Bergesio, Lega: “Per contrastare il fenomeno delle migrazioni irregolari aiutiamoli a casa loro”

“Basta immigrazione clandestina. Sì agli aiuti ma dove servono, ossia nei Paesi del continente africano. Questo lo “spirito” del Piano Mattei”: lo afferma il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato, commentando il cosiddetto “Piano Mattei”, decreto legge composto da 7 articoli appena passato al vaglio di Palazzo Madama e approvato.

“Il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei è finalizzato a potenziare le iniziative di collaborazione tra l’Italia e gli Stati del Continente africano, nonché a promuovere lo sviluppo economico e sociale e a prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari – dice Bergesio -. L’idea nasce dalla convinzione dell’importanza strategica del rapporto Italia-Stati africani e dall’esigenza di arricchirlo di contenuti concreti. La cooperazione è attuata attraverso la condivisione e la partecipazione degli Stati africani all’individuazione e attuazione degli interventi previsti dal Piano, nonché l’impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali, perseguendo obiettivi di interesse comune come promuovere una crescita comune, incentivare la creazione di opportunità di lavoro, migliorare l'istruzione e la formazione professionale”.

Il documento programmatico prevede la creazione di una Cabina di regia volta alla finalizzazione e implementazione del Piano, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e formata dal Ministro degli Esteri (vicepresidente), dagli altri Ministri, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da Cassa depositi e prestiti e Sace.

“L’emergenza migranti non smette di mollare la presa sull’Italia – commenta ancora il senatore della Lega -. L’allargamento dei conflitti in Ucraina, Medio Oriente e Africa influisce in maniera decisiva sul peggioramento del fenomeno dei flussi di esseri umani attraverso il Mediterraneo. Da qui la stesura del Piano”.

“Il Piano Mattei è un progetto strategico per il nostro Paese, con una difficile missione: arginare i flussi migratori e contemporaneamente garantire le forniture di energia dai Paesi africani. Un primo passo necessario, che potrà indirizzare l’azione del Governo, un esempio del buon senso e della concretezza che da sempre ispirano l’azione della Lega: aiutiamoli finalmente a casa loro”, conclude il senatore Bergesio.