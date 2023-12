Saluzzo, il bilancio di previsione all’esame del Consiglio comunale

Domani, giovedì 21 dicembre alle 18, si riunisce il Consiglio comunale a Saluzzo.

Il tema più rilevante è indubbiamente il bilancio di previsione 2024/26 con tutti gli adempimenti a questo connesso

Sedici i punti all’ordine del giorno:

1) comunicazioni;

2) gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, delle commissioni consiliari permanenti e delle commissioni previste per legge, anno 2024, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – presa d’atto;

3) L.R. 7.3.89, N. 15 – quota di proventi derivanti da oneri per opere di urbanizzazione secondaria da destinare a interventi relativi agli edifici di culto – riserva e/o accantonamento;

4) aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 – determinazione dei prezzi di cessione ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 55/1983, convertito nella legge 26.4.1983, n. 131;

5) incarichi di collaborazione autonoma – programma – articolo 3, comma 55, legge n. 244/2007, come modificato dal D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 e dalla legge 69/2009;

6) regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie – determinazione aliquote addizionale comunale all’IRPEF anno 2024;

7) regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria – determinazione aliquote IMU anno 2024;

8) bilancio di previsione 2024/2026 – esame ed approvazione;

9) approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024-2028;

10) regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni – approvazione modifiche ed integrazioni;

11) regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali – approvazione modifiche ed integrazioni;

12) ricognizione annuale dei servizi pubblici di rilevanza economica di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022;

13) revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute;

14) approvazione piano annuale 2024 e piano triennale delle attività 2024-2026 della Fondazione Amleto Bertoni;

15) approvazione modifica non costituente variante (n. 17) al P.R.G.C., ex comma 12, art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i., per variazione tipo di servizio dell’area corrispondente alla palestra “Body Center” di Via Antica Torino;

16) integrazione criteri per l’applicazione degli oneri di urbanizzazione negli interventi finalizzati alla realizzazione di palestre ed impianti sportivi privati.