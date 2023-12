Sanità, Piemonte, on. Gribaudo: “Da Cirio ancora promesse elettorali su assunzioni del personale sanitario”

"Da Cirio ancora promesse elettorali sulle assunzioni del personale sanitario in Piemonte. Ieri l’annuncio roboante della Regione: assumeremo 500 medici. Peccato che sono tutti slogan, perché nella realtà, allo stato attuale, gli assunti sono solo 20. Gli altri? Rimandati a data da destinarsi, in modo da potersi giocare la carta alle elezioni del 2024”. Lo dichiara l’onorevole Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd.

“I sindacati sono chiari. Con le promesse non si coprono i turni di Natale o Capodanno. Serve agire concretamente, partendo dagli accordi con le università e le scuole di medicina per l’assunzione degli specializzandi, come previsto dal ‘Decreto Calabria’”, aggiunge Gribaudo.

“Ma la destra, che va così spedita nel fare accordi con i privati, non mostra la stessa velocità d’azione per quanto riguarda la sanità pubblica. In cinque anni non hanno fatto assolutamente niente se non un sistemico smantellamento. E oggi ci ritroviamo con un sistema sanitario pubblico a pezzi, con personale carente, strutture non sufficienti, liste d’attesa infinite e livelli essenziali d’assistenza fra i più bassi in Italia”, conclude il deputato dem.