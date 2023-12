Verso le elezioni regionali, incontro domani sera con Gallo, Cirio e Robaldo

Domani sera a Busca, l’occasione dello scambio di auguri natalizi allo Spazio Incontri di Piazza Santa Maria, potrebbe essere l’occasione per l’investitura ufficiale di Marco Gallo, sindaco di Busca, lanciato nella sua corsa elettorale verso la Regione nella lista Cirio.

All’incontro interverrà infatti anche il presidente della Regione Alberto Cirio, che, in questa circostanza, potrebbe dare qualche indicazione in più sia rispetto alla sua ricandidatura (scontata ma non ancora ufficializzata), ma soprattutto rispetto alle caratteristiche della “sua” lista che sta creando qualche fibrillazione all’interno del centrodestra.

Mercoledì scorso, a Saluzzo, all’incontro promosso da Azione (il partito di Carlo Calenda in cui il sindaco di Busca si riconosce), si era registrato il sold out.

Oltre a Cirio, prevista per domani sera anche la partecipazione del presidente della Provincia, Luca Robaldo.