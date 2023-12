Canti e poesie di Natale dai bambini dell’asilo Regina Margherita

Sta arrivando il Natale e cosi come tradizione i bambini dell'asilo Regina Margherita si sono esibiti tra canti e poesie.

Mercoledì 13 dicembre è stata la volta dei piccoli di tre anni emozionatissimi e felici per l'arrivo di Babbo Natale.

Mentre il 15 e il 18 dicembre alle 18 i grandi ed i mezzani hanno interpretato i diversi personaggi del presepe, la storia partiva dai tre Re Magi che guidati da una stella avrebbero cercato tesori preziosi oro, gioielli e denari, in realtà trovandosi di fronte un bambino, dopo una prima delusione, si accorgono che proprio quel bambino speciale era il tesoro più bello del mondo! Presenti nelle serate i membri del Consiglio di Amministrazione, il vicesindaco Franco Demaria, i preziosi volontari, le maestre e le cuoche che si sono occupate del rinfresco finale.

Adesso è tempo di vacanze per i piccoli e le loro famiglie per poi ritornare lunedì 8 gennaio quando partiranno anche le iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

E' prevista infatti una "Giornata aperta" che si terrà presso i locali dell'asilo sabato 13 gennaio dalle ore 9:30 alle ore 11