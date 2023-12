Auguri canterini dai festosi bambini in costumi natalizio delle scuole dell’infanzia "Alessi", “Ilaria Alpi”, quelle Cervignasco e di Pagno, che hanno colorato il centro e fatto gli auguri alla città, calamitando sorrisi e scatti fotografici durante la loro uscita di Natale in piazza Vineis, per portare con le loro insegnanti, messaggi augurali per le prossime festività.