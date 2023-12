“Babbo Natale al Bosco”: a Busca oltre 700 persone per l’iniziativa organizzata da "Voglia di crescere"

L’emozionante magia del Natale, ma soprattutto quella straordinaria della solidarietà. È stata davvero un successo al Bosco di Busca l’iniziativa “Babbo Natale al Bosco”, ideata ed organizzata per la prima volta dall’associazione Voglia di crescere ONLUS.

“L'evento ha avuto una risposta inimmaginabile - raccontano emozionati dall’associazione - sono passate più di 700 persone, tra adulti e bambini, ed è stato superata la metà del valore di questo ventilatore con le donazioni.”

“Babbo Natale al Bosco” è nato infatti per poter contribuire all’acquisto di un ventilatore polmonare neonatale, strumento davvero importante per l’assistenza all’interno dell’unità TIN (Terapia Intensiva Neonatale) dell’ospedale Santa Croce di Cuneo, reparto che da anni quest’associazione si impegna a sostenere concretamente.

Sono state due le giornate organizzate, sabato 16 e domenica 17 dicembre. Sabato mattina, i motociclisti si sono dati appuntamento presso il Villaggio al Bosco di Busca e da qui, vestiti da Babbo Natale, sono partiti scortati dai vigili urbani di Cuneo verso l’ospedale Santa Croce di Cuneo, per la consegna di doni ai neonati ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale ed in Pediatria.

“È stata un’emozione incredibile vederli arrivare nel piazzale dell’ospedale. Un grazie in particolare al nostro Babbo Natale ufficiale, Enrico Rosso, ed tutti coloro che hanno partecipato. Grazie ai vigili urbani di Cuneo che hanno scortato i motociclisti.”

Sabato pomeriggio e per tutta la giornata di domenica, invece, presso il Villaggio al Bosco di Busca Babbo Natale ha accolto grandi e piccini. E poi merenda, giochi di magia, momenti di musica natalizia, animazione e molto altro.

“Un sentito grazie alla presidente Daniela Ferrero ed a suo marito, per aver messo a disposizione la loro casa e creato lì il bellissimo Villaggio. Grazie a chi con la sua offerta generosa ci ha permesso di arrivare a superare la metà del valore di questo ventilatore. Grazie a chi ha reso possibile questa manifestazione: Lions Busca e Valli, Galfre' moto, Mirko moto, Peraria, Armando Garden, Gielle Soluzioni Srl, Errebi Paper, Brusafreid, Accademia del divertimento, mago Alby, Egle truccabimbi, dj Marco Trapani, cantante Ale Ichy, Quotty Craf, Picchio Rosso.. .. Ed ancora alle inseparabili amiche/parenti di Daniela (Raffaella, Elena, Agnese, Mimma, Gabry, Bea, Sonia, Nadia, Luca e Massimo). E non possiamo dimenticare i generosi donatori che ogni anno credono nell'operato dell'associazione. Grazie di cuore a tutti!”

Si continua a raccogliere fondi con gli scarponcini di Babbo Natale realizzati dalla presidente Daniela Ferrero, che saranno esposti anche alla Befana il 7 gennaio a Cuneo

Per chi ha piacere può seguire la pagina Facebook (Facebookhttps://m.facebook.com › vogliadicr...Voglia di Crescere Onlus) e Instagram (https://instagram.com/voglia_di_crescere_odv?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==) con tutti gli aggiornamenti di questa bella realtà del nostro territorio.