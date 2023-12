Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì espugna Ovada e vola al comando della classifica

Nel Campionato di serie C immediato riscatto del VBC Mondovì che in trasferta piega il temibile Ovada per 3-1 (25-22,19-25,18-25,17-25), conquistando così il sesto successo sulle sette gare sinora disputate. In classifica generale, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, i monregalesi salgono a quota 19 e, sfruttando la sconfitta interna per 3-0 del Linguì Torino contro il Lasalliano Torino, balza da solo al vertice della graduatoria, a +1 proprio sul Linguì, a +4 sul Chieri terzo, a +5 sul Santhià quarto, ed a + 6 sul Lasallaino Torino quinto, che è la prima squadra che al momento sarebbe fuori dai play-off (si qualificano ai play-off promozione le prime quattro di ciascuno dei due gironi).

“Siamo partiti molto contratti– commenta coach Massimo Bovolo – sia a causa della bassa temperatura in palestra, al limite del regolamento, che per le dimensioni della stessa, che non ci dava i necessari riferimenti, poi da metà primo set ci siamo inquadrati e siamo migliorati, rimontando bene nella prima frazione e poi comandando con discreta autorità il gioco nelle restanti tre. Abbiamo conquistato 3 punti davvero molto importanti per il nostro percorso di crescita e per la classifica, ma sappiamo che dobbiamo ancora crescere molto in certi frangenti ed in certi particolari, dove siamo stati poco positivi. Ora sfruttiamo questo periodo di pausa per le festività per lavorare ed affinare i meccanismi di gioco e l’ intesa di squadra, così da fari trovare pronti a gennaio per la ripresa del campionato.”

Massimo Bovolo è partito con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Candela in banda, Turco e Caldano centrali, Fenoglio libero, inserendo durante la gara Bessone, Berutti e Chessa.

Nel primo set i monregalesi, sia a causa della palestra molto grande che non concede i consueti riferimenti che a causa delle basse temperature, al limite del regolamento, partono molto contratti e commettono troppi errori gratuiti, andando sotto prima 10-5 e poi 17-7. Dentro Bessone come opposto ed il VBC MONDOVI’ reagisce bene, recuperando piano piano lo svantaggio accumulato (13-18,18-22), ma si deve comunque arrendere 25-22.

Nella seconda frazione il VBC MONDOVI’, con Genesio regolarmente in campo, parte forte e si porta subito sul 12-5, quindi allunga 19-14, poi, con Berutti in campo al centro, si porta sul 22-17 ed infine chiude senza difficoltà 25-19.

Anche nel terzo set i monregalesi partono bene e si portano sul 12-8, quindi allungano ulteriormente 19-13 ed infine chiudono in assoluta scioltezza 25-18, mentre entra Chessa in battuta.

Nella quarta frazione vi è equilibrio sino al 5 pari, poi i monregalesi cambiano ritmo e prendono il largo, portandosi prima sul 12-816-10, quindi sul 20-11 ed infine chiudendo senza problemi 25-17.

Ora, come di consueto, il campionato si ferma per le festività natalizie e di fine anno e si tornerà in campo per l’ ottava giornata del girone d’ andata sabato 13 gennaio, con il VBC MONDOVI’ che ospiterà alle 21 al PalaItis il Racconigi.