Il viaggio 2023 dell'albese Mondo: dal padel in Spagna, alle università fino agli Asian Games

Un vero e proprio tour per fornire piste e attrezzature tra gare nazionali, università, centri sportivi e prestigiosi competizioni internazionali, come gli Asian Games, quello compiuto nel 2023 dall'azienda nata nel 1948 a Gallo d'Alba, che ha toccato innumerevoli tappe. Non è stata trascurata anche la dimensione locale, come dimostrano la palestra polivalente e la pista di atletica di San Damiano d'Asti.

Tra gli appuntamenti più prestigiosi c'è stato il World Padel Tour: Barcelona Master Final, dove la Mondo ha fornito il manto ufficiale della competizione. Dal 29 dicembre sarà protagonista, invece, del World Athletics Indoor Tour: 5 meeting su 7 della serie Gold si terranno infatti sulle sue piste.

Anche il 2024 sarà un anno intenso per l'azienda: sarà fornitrice ufficiale di piste e attrezzature per l'atletica leggera per gli attesissimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. La nuova superficie di atletica Mondo Track, appositamente sviluppata per Parigi 2024, sarà installata presso l'iconico Stade de France a partire dall'aprile 2024, il che segnerà la terza volta che Mondo ne rinnova la pista di atletica.

Mondo fornirà anche le attrezzature sportive necessarie per le discipline dell'atletica leggera di Parigi 2024, tra cui ostacoli, materassi, aste e sbarre per il salto in alto e per il salto con l'asta, coni di partenza e segnalatori di corsia.

Dal 1 al 3 marzo 2024 Glasgow ospiterà la 19esima edizione dei World Athletics Indoor Championships: 650 atleti, oltre 130 Paesi, 26 eventi per tre giorni ricchi di emozioni e colpi di scena. Un avvenimento per il quale Mondo fornirà attrezzature sportive e una pista idraulica.