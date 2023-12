Senso unico in via Tholosan a Levaldigi: percorribile solo dal centro della frazione verso Fossano

Cambio della viabilità a Levaldigi: da alcuni giorni è stato istituito il senso unico in via Tholosan.

La strada è ora soltanto percorribile dal centro della frazione in direzione Fossano. Chi arriva dalla Città degli Acaja per arrivare a Levaldigi deve invece passare da via dell'Aeroporto oppure dalla Strada provinciale 184.

"Si tratta di un provvedimento che abbiamo fortemente voluto – sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio –.Una misura attesa da tempo a Levaldigi, visti i numerosi incidenti che si sono verificati negli anni".





«Precedentemente di carattere provinciale – aggiunge Brizio – via Tholosan è diventata strada comunale da alcuni mesi. Grazie ai tecnici della Provincia per la proficua collaborazione, alle ditte esecutrici dei lavori di riasfaltatura e di rifacimento della segnaletica orizzontale e all'Ufficio Tecnico Comunale di Savigliano».